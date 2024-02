O dia de mídia da Fórmula 1 pré-GP do Bahrein nesta quarta-feira teve como foco a investigação da Red Bull sobre um suposto comportamento indevido do chefe Christian Horner. Com a expectativa do resultado ser divulgado ainda nesta quarta-feira (28), Max Verstappen se pronunciou pela primeira vez, afirmando que não foi afetado pelo caso.

No começo de fevereiro veio à tona a informação de que Horner havia sido acusada por uma funcionária da equipe Red Bull de comportamento inapropriado. A marca de bebidas energéticas confirmou o lançamento de uma investigação independente, mas não revelou exatamente o que o britânico teria feito.

Desde então, Horner segue à frente da Red Bull, tendo participado da pré-temporada. Ele chega ao Bahrein ainda nesta quarta para a primeira etapa do ano sob expectativa da divulgação do resultado da investigação a qualquer momento.

Na coletiva desta quarta-feira, Verstappen falou pela primeira vez sobre o caso Horner e o seu impacto no dia a dia da Red Bull.

"Isso não me afeta. Estou muito concentrado no rendimento do carro e no meu próprio", garantiu o tricampeão. "Não é meu caso e não quero me envolver com isso. Como equipe, acreditamos no processo e temos de ser conscientes. Não tem porque gritar aos quatro ventos, temos que ser pacientes".

"Espero que isso se resolva rápido. A filosofia segue, temos que trabalhar juntos para obtermos sucesso, e esperamos obter esse resultado rapidamente. Tenho fé no processo. E, fora disso, na questão do rendimento, é muito importante que todos estejam juntos".

RICO PENTEADO analisa PRÉ-TEMPORADA no Bahrein e diz se teremos novo PASSEIO da Red Bull na F1 2024

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

O que a F1 pode fazer para que o domínio de Max não seja desinteressante?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!