Assim que foi anunciado que Lewis Hamilton será piloto da Ferrari a partir de 2025, as especulações sobre quem será o seu substituto começaram. Além disso, pessoas importantes no paddock da Fórmula 1, como ex-pilotos, admitem que adorariam ver Fernando Alonso na Mercedes.

Neste fim de semana, Alonso inicia a sua 21ª temporada na F1, com seu atual acordo com a Aston Martin terminando ao final do campeonato. Nesta quarta-feira, no dia de mídia antes do GP do Bahrein, ele comentou sobre o seu futuro na categoria.

“Preciso decidir se quero continuar correndo”, comentou Alonso. “Essa será a primeira coisa que preciso decidir após algumas corridas.”

“Me sinto ótimo agora, mas sei que é um calendário exigente e que em 2026 haverá um conjunto diferente de regulamentos. Vamos ver. Como falei no lançamento do carro, vou esperar as corridas para decidir.”

Um fator que pode ser decisivo na tomada de decisão de Alonso é a quantidade de corridas por ano. Em 2024 a F1 terá um novo recorde, com 24 etapas, além de seis corridas sprint. Durante a mesma coletiva de imprensa, Max Verstappen reclamou que "ultrapassamos o limite do número corridas. Isso não é sustentável."

Alonso, não perdeu tempo e arrematou: "Até o campeão do mundo acha que o calendário da F1 é um pouco longo... imagine o resto de nós".

