F1: Red Bull é multada por fazer muito barulho em Ímola

Max Verstappen e a Red Bull realizaram um dia de filmagens em Ímola em outubro do ano passado, em meio a temporada da Fórmula 1, usando o RB9 e o barulho acabou gerando prejuízo para a equipe e para o circuito.

O modelo com motor V8 de 2,4 litros da Renault foi utilizado durante este evento - esse foi o carro com qual Sebastian Vettel venceu seu quarto campeonato em 2013. Este 'test drive', entretanto, criou um pequeno contratempo para o gerenciamento da pista. Os fãs de longa data da Fórmula 1 reconhecerão o som deste carro agora clássico - mas é aí que reside o problema.

Os detectores de poluição sonora instalados ao redor do circuito foram ativados durante a filmagem de Verstappen, fazendo com que o circuito fosse multado. Por conta disso, a administração da pista terá que pagar uma multa de 500 euros (cerca de R$2.800)

A política local Elena Penazzi disse ao Corriere dello Sport: "No ano passado, a única vez que houve barulho alto na pista foi durante um evento organizado pela Red Bull. Fora isso, tudo estava dentro de limites aceitáveis, apesar do grande número de eventos esportivos na pista. A Red Bull estava usando um carro ex-Fórmula 1 em 12 de outubro, o que fez com que o limite de ruído fosse excedido. Mas isso só durou algumas voltas".

