Carregar reprodutor de áudio

Michael Andretti revelou detalhes sobre seu projeto para ter uma equipe na Fórmula 1 em 2024, após entrar com um pedido oficial junto à FIA, e explicou a declaração de seu pai, o campeão Mario Andretti, que comentou na última semana que o time já teria um acordo formal com a Renault para o fornecimento de motores.

A Andretti Global entrou com o pedido para integrar o grid da F1 e agora precisa apenas da autorização da FIA, esperando ter uma resposta rápida para poder iniciar os trabalhos.

Apesar da FIA não ter uma linha do tempo formalizada sobre novas entradas na F1, Andretti deixou claro que não pode esperar muito por uma decisão da Federação. Falando com exclusividade ao Motorsport.com, Andretti disse: "Precisamos ser rápidos, porque o relógio está correndo para nossa entrada em 2024. Precisamos saber em um mês".

Michael disse que já tem claros alguns detalhes importantes sobre a equipe, com ele comprometido a trazer seu piloto da Indy, Colton Herta, ao grid do Mundial. Andretti acredita que a presença de Herta seria chave para ter sucesso na F1, em um momento em que a categoria possui duas corridas garantidas em solo americano, Austin e Miami, e o projeto de uma terceira em Las Vegas.

Ele sugeriu que o modo como Max Verstappen impulsionou o interesse holandês no esporte prova que um americano poderia fazer o mesmo.

"Se você olhar a audiência crescente na Holanda é porque eles têm um piloto. Não há nenhum aqui. Se você tiver um bom piloto com muitos fãs como Colton, acho que seria muito bom. Isso é uma obviedade para mim. Não sei qual é o problema e, com sorte, tudo será resolvido. Temos grandes planos que serão muito bons para a F1".

"Meus apoiadores são ótimos, eles estão ali para serem competitivos, não apenas para dizerem que estão na F1. São pessoas do ramo, que deram a volta por cima em franquias que não eram tão competitivas, então sabem como fazer isso".

Romain Grosjean and Michael Andretti during 2022 driver announcement Photo by: Joe Skibinski

"Seria uma pena se não pudéssemos colocar isso em prática. Será bom para todo mundo".

Enquanto o pai de Michael, o campeão de 1978 da F1 Mario Andretti, tenha dito recentemente que o filho já teria um acordo formal com a Renault, ele defende que não foi tomada uma decisão concreta ainda. Segundo apurado, a Ferrari segue sendo uma opção para a Andretti.

Michael disse que a Renault é "uma das opções", mas deixou claro que há "mais uma" e que não há uma decisão final ainda.

Sobre a sede da equipe, Andretti disse que preferia colocar suas operações a longo prazo nos Estados Unidos, mas entende que será necessário também uma sede na Europa.

"Eventualmente queremos algo aqui. O primeiro carro teria que ser feito de forma similar à da Haas. Mas, depois, iremos construir o nosso próprio carro. Meu sonho é fazer aqui, ter um carro verdadeiramente americano. Ainda teríamos uma forte presença no Reino Unido, mas com a construção aqui".

Sobre a possibilidade de ser um chefe de equipe de F1, Andretti disse: "Mal posso esperar por isso. Sempre quis isso. Acho que é ótimo para nossa marca, nos leva a outro patamar. Aumentaria nosso jogo, o da Indy também. Estou no ramo dos automobilismo e sempre queremos ir melhor".

F1 2022: PIETRO FITTIPALDI de volta ao grid? HAMILTON lidera e ALONSO vê carro pegar FOGO na Espanha

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #163 - Rico Penteado destrincha carros de 2022 da F1

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: