Lewis Hamilton admitiu que, talvez, este tenha sido o melhor quarto lugar em um grid em sua carreira na Fórmula 1. Sofrendo com o desempenho da Mercedes ao longo do campeonato, o britânico celebrou neste sábado (18) a segunda fila para o GP do Canadá.

“Estou muito feliz. Acho que um P4 nunca me deixou tão contente na carreira, talvez em meu primeiro ano na categoria, em 2007. Acho que é o que temos neste ano muito difícil para nós. As condições estavam difíceis aqui, o trabalho tem sido muito duro, então o resultado nos deixa felizes”, declarou Hamilton à Sky.

O heptacampeão mundial revelou que a Mercedes trabalhou o acerto do carro de maneira diferente para ele e George Russell, sendo que os ajustes de seu novo companheiro de equipe se mostraram melhores.

“Ontem trabalhamos em duas direções, colhendo informações distintas. Vimos que as coisas estavam indo bem com o George e hoje fomos neste caminho, então acho que amanhã as coisas podem ser ainda melhores”, comentou.

“Sim, estamos com acertos diferentes para a corrida, mas sairemos um pouco mais à frente amanhã”, completou.

“Esse carro é um pouco esquisito. Parece que ele não desenvolve bem em condições normais, então a chuva nos possibilitou conseguir uma posição que, não sei, acho que não estaríamos com a pista seca. Não tem sido um final de semana fácil, mas aprendemos muitas coisas para usar amanhã. Pensamentos positivos para seguirmos acelerando. Eu preciso, nós precisamos disso”, finalizou.

