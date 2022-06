Carregar reprodutor de áudio

O fim de semana do GP do Canadá é marcante para a Ferrari e para o campeonato da Fórmula 1. A equipe italiana, junto com a AlphaTauri, inaugurou a temporada de punições por uso excedente de partes da unidade de potência, o que significou que Charles Leclerc terá que largar na última fila, ao lado de Yuki Tsunoda, penalizado pelo mesmo motivo.

Mais do que a última colocação, Leclerc, após conseguir na pista uma melhor colocação do que o japonês – o que lhe garantiu a penúltima posição – sequer voltou ao Q2, o que na prática se tornou a primeira vez em que largará atrás de seu companheiro de equipe, Carlos Sainz.

Nas outras equipes, as brigas internas continuam acirradas, como na Mercedes, com a ‘resposta’ de Lewis Hamilton, após quarto lugar no grid.

Placares internos de classificações da F1 2022:

Lewis Hamilton 4 5 George Russell Max Verstappen 6 3 Sergio Pérez Charles Leclerc 8 1 Carlos Sainz Lando Norris 7 2 Daniel Ricciardo Fernando Alonso 6 3 Esteban Ocon Pierre Gasly 6 3 Yuki Tsunoda Sebastian Vettel 6 1 Lance Stroll Alexander Albon 7 2 Nicholas Latifi Valtteri Bottas 7 2 Guanyu Zhou Kevin Magnussen 7 2 Mick Schumacher

TELEMETRIA: Rico Penteado analisa GP do Canadá, Ferrari e 'quicadas'

