F1 anuncia horários das provas em 2020; GP do Brasil repete 2019

Em outubro a F1 anunciou o calendário para a temporada 2020, com o número de provas recorde da categoria, com 22 fins de semana de provas. As novidades ficaram por conta da estreia do GP do Vietnã e a reestreia do GP da Holanda, além da ausência da Alemanha.

Nesta sexta-feira, a categoria divulgou os horários das sessões de treinos livres, classificação e corridas para a temporada deste ano. Repetindo o que aconteceu em 2019, o GP do Brasil, em Interlagos, terá as luzes apagadas às 14h10, horário de Brasília.

As mudanças mais sentidas foram a alteração do horário do GP da Grã-Bretanha para às 15h10, horário local, o que significa que o restante da Europa verá a prova uma hora mais tarde do que o usual, em comparação às outras corridas no ‘velho continente’. O GP dos Estados Unidos também sofreu uma pequena mudança, com a largada prevista para às 14h10, no horário de Austin, uma hora mais tarde em comparação ao ano passado.

A única ausência da tabela ficou por conta do GP do Japão. No ano passado, todas as atividades do sábado tiveram que ser canceladas devido ao supertufão que passou pelo país. A F1 prometeu anunciar dentro de algumas semanas.

Confira os horários das corridas da F1 em 2020 (horário de Brasília)

Evento Classificação (sábado) Corrida (domingo) Austrália 3h 2h10 Bahrein 12h 12h10 Vietnã 5h 4h10 China 4h 3h10 Holanda 10h 10h10 Espanha 10h 10h10 Mônaco 10h 10h10 Azerbaijão 10h 9h10 Canadá 15h 15h10 França 10h 10h10 Áustria 10h 10h10 Grã-Bretanha 11h 11h10 Hungria 10h 10h10 Bélgica 10h 10h10 Itália 10h 10h10 Singapura 10h 9h10 Rússia 9h 8h10 Japão A definir A definir EUA 18h 15h10 México 15h 16h10 Brasil 15h 14h10 Abu Dhabi 10h 10h10

