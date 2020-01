Sem definir futuro na F1, chefe da Renault aposta em novas regras

O chefe da equipe de Fórmula 1 da Renault, Cyril Abiteboul, reconheceu que os regulamentos de 2021 serão chave para a manutenção da fabricante francesa na categoria máxima do automobilismo mundial.

Após alguma turbulência na montadora - provocada pela repentina expulsão do brasileiro Carlos Ghosn da cúpula da Renault - a gerência interina anunciou no ano passado que estava revendo todas as suas atividades, incluindo a F1.

A revisão foi impactada pela confirmação dos regulamentos de 2021. Mas Abiteboul está confiante de que os acordos comerciais ​​e o limite de custo que, em teoria, deve ajudar a Renault a se aproximar das três principais equipes, surtiram uma decisão positiva.

"Acho que somos o principal beneficiário do acordo de 2021 e do conjunto de regulamentos", disse o francês ao Motorsport.com. "Não posso dizer que eles foram projetados para nós, mas com certeza ajuda”.

“Na minha perspectiva, tudo o que construímos foi feito com 2021 em mente, e todos estão cientes disso, inclusive na empresa Renault. Os números falam por si. Dito isto, até que uma decisão seja tomada, tudo segue como está”.

Abiteboul diz que não há pressa para tomar uma decisão e, como outros proprietários da equipe, a Renault está estudando todas as implicações: "Há muita discussão em andamento e há também o fluxo que precisa seguir em frente em termos de nosso desempenho”.

