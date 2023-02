Carregar reprodutor de áudio

A espera está acabando e a quinta temporada de Drive to Survive começa a ganhar corpo. Nesta quinta-feira (16), a Netflix divulgou mais um trailer da série que relata os bastidores da Fórmula 1 e que tem estreia marcada para o dia 24 deste mês.

Junto com as imagens, vieram também as primeiras informações que delimitam os assuntos da série que retrata a temporada de 2022.

Capítulos de Drive to Survive - 5ª temporada Photo by: Motorsport.com

A temporada terá a volta de Max Verstappen como entrevistado, já que esteve ausente na temporada anterior por discordar do foco da série nos últimos anos.

Além do retrato do êxito do holandês o drama sobre a situação de Oscar Piastri até a resolução de que poderia correr pela McLaren em 2023 também foi um dos assuntos. Além disso, os problemas da Mercedes, a questão do teto orçamentário da Red Bull também marcarão a série este ano, além da pole position de Kevin Magnussen no Brasil.

