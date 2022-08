Carregar reprodutor de áudio

O SEXTA-LIVRE traz as principais repercussões do dia de treinos livres da Fórmula 1, categoria que neste final de semana desembarca em Hungaroring, na Hungria, para a 13ª etapa do campeonato de 2022.

