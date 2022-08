Carregar reprodutor de áudio

Fernando Alonso é um nome importante no mercado de pilotos da Fórmula 1 para 2023. O bicampeão está procurando estender sua história no esporte no que pode ser seu último contrato, mais de duas décadas após a estreia. E enquanto o espanhol reconhece que a Aston Martin pode ser uma possibilidade, ele acredita que a situação esteja encaminhada para sua manutenção na Alpine.

Mas a situação na equipe francesa ainda está indefinida, com a Alpine ponderando o que fazer com jovem talento Oscar Piastri. Enquanto o nome do australiano é ligado a um possível acordo com a Williams, Alonso sabe que ainda pode ser substituído pelo reserva.

Falando antes do GP da Hungria, Alonso disse que seu foco está em seguir com a equipe atual, reconhecendo que as negociações devem ser rápidas.

"Eu estarei de férias, e os chefes também. Então teremos que fazer umas videochamadas ou algo do tipo. Mas quando as duas partes concordam em algo, podemos resolver em uns dez minutos. Quando duas partes não querem, ou lutam sobre algo, alguém pode ficar infeliz. Então acho que nesse caso não deva levar mais do que dez minutos".

Alonso deixa claro que, vendo o ritmo de evolução da Alpine nos últimos dois anos, ele não quer ir para outros lugares.

"Quero ficar. Mas há duas partes envolvidas nisso e não colocarei uma arma na cabeça de ninguém".

"Vamos iniciar as negociações. E, como disse, se concordarmos, será uma conversa de dez minutos. Se tivermos que discutir, será bem mais longo".

A aposentadoria de Sebastian Vettel no fim do ano abre ainda uma vaga em potencial para Alonso caso ele não siga com a Alpine, mas o espanhol não parece particularmente animado com a possibilidade.

Questionado se a Aston Martin é uma possibilidade, ele disse: "Todas as equipes são uma opção, desde que não tenham os dois pilotos já assinados. A minha prioridade é a Alpine, porque estamos trabalhando e desenvolvendo esse projeto juntos há dois anos. Estamos cada vez mais competitivos".

"E meu desejo é ficar, mas ainda não sentamos de fato para evoluirmos as coisas. Então tudo ainda está em aberto".

