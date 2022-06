Carregar reprodutor de áudio

Na manhã deste sábado, a Fórmula 1 realizou o treino classificatório para o GP do Azerbaijão, oitava etapa da temporada 2022. E a grande competitividade entre Red Bull e Ferrari promete agitar a etapa em Baku. Por isso, o programa Q4 e analisa o grid de largada para a tão aguardada prova.

A apresentação é de Carlos Costa (@ocarlos_costa), do Motorsport.com, e os comentaristas convidados são o piloto Vitor Genz (@vitorgenz) e o jornalista Gabriel Duwe de Lima (@gabrieldwlima).

F1 AO VIVO: Leclerc SUPERA Pérez e é POLE em Baku! Verstappen é terceiro; assista a análise do grid

