A Fórmula 1 definiu neste sábado o grid de largada para o GP do Azerbaijão, oitava etapa da temporada 2022. E em uma sessão movimentada, com alguns incidentes e uma interrupção, Charles Leclerc voou na volta final para garantir a pole position, largando com Sergio Pérez em segundo.

Max Verstappen e Carlos Sainz compõem a segunda fila. Completaram o top 10: George Russell, Pierre Gasly, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Sebastian Vettel e Fernando Alonso

Devido ao atraso no começo do TL3, a classificação também passou a ser mais tarde, às 11h15, horário de Brasília, em vez de 11h. Isso se deu por causa do regulamento da F1, que determina que o quali só pode começar pelo menos duas horas após o fim da última sessão de treinos livres.

Mas isso também deixa a F1 em situação de alerta. Caso a classificação sofra com interrupções, a sessão pode ser impactada pelo crepúsculo, previsto para 20h, horário local, 13h, horário de Brasília.

Q1

Sabendo do histórico de batidas em Baku, nenhum piloto perdeu tempo, com todos indo à pista assim que a regressiva de 18 minutos foi iniciada. Pelo rádio, Hamilton reclamava com a equipe que o pedal de freio estava macio demais.

Após a primeira rodada de voltas, Verstappen assumia a ponta com o melhor tempo do fim de semana até então: 01min42s938. Pérez vinha em segundo, a 0s260, com Leclerc na sua cola, a 0s287. Russell e Sainz fechavam o top 5, mas já bem mais distantes, a mais de 0s8.

A poucos minutos do fim, uma bandeira amarela. Stroll perdeu o ponto de frenagem e acertou de leve a barreira de proteção no segundo setor. Por sorte, foi leve a ponto de não terminar com nenhum dano no carro.

Mas a sorte do canadense foi para o espaço segundos depois. Ele seguiu na pista e foi abrir uma volta rápida, mas errou a trajetória na curva 2, batendo na barreira de proteção, agora quebrando a asa dianteira e a suspensão, causando uma bandeira vermelha.

A sessão foi retomada cerca de 10 minutos depois, com 02min30s ainda no relógio, dando início a uma corrida dos carros para conseguirem abrir uma última volta lançada. Do grid, apenas Verstappen, Pérez, Leclerc, Sainz e Vettel, o top 5, além de Ocon e Stroll, ficaram nos boxes.

No final, nenhuma mudança nas quatro primeiras posições. Verstappen foi o mais rápido com 01min42s722, com Pérez em segundo a apenas 0s011, Leclerc e Sainz em terceiro e quarto, 0s143 e 0s235 atrás, respectivamente, enquanto Gasly terminou em quinto, a mais de meio segundo.

Foram eliminados, garantindo as posições de 16º a 20º: Kevin Magnussen, Alex Albon, Nicholas Latifi, Lance Stroll e Mick Schumacher.

Q2

Com a iluminação natural já diminuindo, os pilotos foram à pista assim que a regressiva de 15 minutos foi iniciada.

Após a primeira rodada de voltas, era notável a distância entre Ferrari e Red Bull do resto. Com Sainz à frente marcando 01min42s088, seguido de Leclerc, Verstappen e Pérez, separados por menos de 0s2, a distância para Gasly, em quinto, chegava a mais de um segundo.

Vettel foi mais um a causar uma bandeira amarela, perdendo o ponto de frenagem no segundo setor e, assim como Stroll no Q1, acabou batendo de leve na barreira de proteção, mas conseguindo sair sem danos ao carro.

Em meio a diversas bandeiras amarelas, Pérez terminou na frente com 01min41s955, terminando 0s091 à frente de Leclerc, com Sainz em terceiro e Verstappen em quarto, a 0s133 e 0s272, respectivamente. Gasly completou o top 5. Fechando o top 10, dos pilotos qualificados para a disputa da pole, tivemos: Hamilton, Vettel, Russell, Alonso e Tsunoda.

Foram eliminados, garantindo as posições de 11º a 15º: Lando Norris, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Zhou Guanyu e Valtteri Bottas.

Q3

Após a primeira rodada de voltas, quem liderava era Sainz, com 01min41s814, tendo Leclerc em segundo a apenas 0s047, mas as Red Bulls vinham na cola, com Pérez à frente de Verstappen, 0s126 e 0s175 atrás, respectivamente.

No final, Charles Leclerc voou para garantir a pole com 01min41s359, tendo Sergio Pérez em segundo, Max Verstappen em terceiro e Carlos Sainz em quarto. Completam o top 10: George Russell, Pierre Gasly, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Sebastian Vettel e Fernando Alonso

A Fórmula 1 volta à pista de Baku amanhã para o GP do Azerbaijão, oitava etapa da temporada 2022. A largada está marcada para 08h, horário de Brasília, com transmissão da Band e da F1TV Pro.

E anote aí: assim que rolar a bandeira quadriculada, tem Pódio AO VIVO no canal do Motorsport.com no YouTube, com a presença de Rico Penteado e Felipe Motta, analisando tudo sobre a etapa. Não perca!

