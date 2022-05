Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 iniciou um dos fins de semana mais importantes da temporada, o do GP da Espanha, palco com uma enxurrada de atualizações das equipes, que pode mudar a hierarquia do campeonato até agora.

O SEXTA-LIVRE analisa os dois primeiros treinos livres, com seus resultados e desempenhos. O programa desta sexta-feira tem a apresentação de Erick Gabriel (@erickjornalista) e participação de Guilherme Longo (@gglongo).

F1 AO VIVO: LECLERC abre trabalhos na frente na Espanha; Mercedes RESPIRA e VERSTAPPEN só o 5º

