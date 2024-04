Mike Krack, chefe da Aston Martin na Fórmula 1, negou que sua equipe fez uma oferta financeira astronomicamente alta ao famoso projetista Adrian Newey. Olhando mais de perto, no entanto, fica claro que sua negação não contradiz necessariamente a apuração do Motorsport-Total.com, segundo a qual a Aston Martin quer afastar Newey da Red Bull.

Em Suzuka, Krack respondeu com um “não” aparentemente claro à pergunta de um repórter da Sky sobre se a Aston Martin realmente havia feito uma “oferta astronômica” a Newey. Com um sorriso no rosto, porém, ele deixa em aberto se seu não se refere à questão “astronômica” ou à oferta em si.

Krack sugeriu que eles já têm “uma equipe técnica muito forte” com Dan Fallows (Diretor Técnico), Tom McCullough (Diretor de Desempenho), Luca Furbatto (Diretor de Engenharia) e a nova adição Bob Bell (Diretor Executivo). “Estamos felizes com o que temos”, disse Krack.

Uma possível saída de Newey após o caso em torno do chefe da equipe, Christian Horner, não é algo que esteja incomodando Max Verstappen: “Ainda não falei com Adrian sobre isso”, acenou o atual campeão mundial. "Não sei o que está acontecendo. Não me importo com coisas assim, estava esquiando e não tive tempo de ler."

“É claro que seria bom se todos nesta equipe permanecessem juntos, mas se alguém quiser sair, às vezes não é possível evitar isso”, disse Verstappen. “O papel de Adrian mudou ao longo dos anos e ele tem um papel importante em nosso sucesso."

Ele está convencido de que pessoas como Newey e Helmut Marko são difíceis de substituir. Verstappen enfatizou: “Muitas pessoas contribuem para que o carro seja rápido. Mas é claro que eu preferiria que Adrian ficasse conosco. Ele também levaria muito conhecimento com ele para outra equipe”.

Newey é um designer para quem há “alta demanda”, acrescentou Marko. O consultor de automobilismo da Red Bull disse em entrevista à edição holandesa do Motorsport.com: “Newey é quem todos querem."

Além da Aston Martin, segundo relatos da mídia italiana, a Ferrari também estaria interessada em Newey. Marko: "Perdê-lo seria uma enorme desvantagem. Também porque significaria que outra equipe o pegaria. Ele levaria consigo muito conhecimento, mas também sua incrível riqueza de experiência."

Marko enfatizou que a equipe técnica da Red Bull é muito maior que a de Newey. Mas "Newey também é uma figura cult e, portanto, muito importante para os jovens engenheiros. Eles vêm para nossa equipe porque querem trabalhar com Newey uma vez na vida. No geral, é uma grande vantagem ter Adrian conosco."

Verstappen está muito menos preocupado com o fato de seu ex-mecânico-chefe, Lee Stevenson, estar se mudando para a Sauber: “Ele não é meu único mecânico-chefe desde 2020”, explicou. “Eu sabia no ano passado que ele iria se mudar e a equipe se adaptou bem a isso.”

