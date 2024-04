F1: Wolff explica mudança de ideia sobre ida ao GP do Japão

O chefe da Mercedes na Fórmula 1, Toto Wolff, acha que teria sido uma “escolha errada” seguir seu plano original e se ausentar do GP do Japão deste fim de semana.

Como parte de um esforço para administrar melhor seu tempo em meio à expansão do calendário da F1, Wolff planejou perder alguns dos compromissos – e o Japão era um daqueles onde ele originalmente pretendia permanecer na base.

Mas, depois de um início conturbado de temporada de 2024 para sua equipe, que incluiu um duplo abandono no GP da Austrália, Wolff mudou seus planos no último minuto e decidiu se comprometer também com o fim de semana de Suzuka.

Questionado pelo Motorsport.com para explicar sua decisão, Wolff disse que sentiu que era importante estar com a equipe, especialmente em um fim de semana em que foram planejados alguns experimentos importantes para ajudar a desbloquear melhor o ritmo do W15.

“Eu tinha planejado não vir ao Japão porque há muita coisa para fazer na Europa”, explicou Wolff. “Mas então senti que não vir para o Japão era a escolha errada.

“Acho importante estar com a equipe de corrida também. Também me faz bem, estar perto da ação.

“Estamos experimentando algumas coisas e fazer parte da equipe realmente me dá energia. Espero que o contrário também. Foi por isso que decidi não ficar na Europa.”

O difícil início de 2024 da Mercedes surge após um período em que o fabricante alemão venceu apenas uma corrida na atual era de efeito solo da F1.

E tendo compreendido os erros cometidos nos designs de seus carros anteriores, e especialmente nas escolhas de altura do carro, a Mercedes tinha grandes esperanças de que seu W15 finalmente seria o que era necessário para diminuir a diferença para a Red Bull.

Até agora, isso não provou ser o caso, mas Wolff continua convencido de que a Mercedes tem tudo para voltar à frente.

“Somos uma equipe esportiva”, disse ele. “Ganhamos oito vezes seguidas e isso nunca foi feito antes.

“Há períodos em que você luta como qualquer outro time esportivo e não consegue vencer todas as vezes, e é por isso que este é um super desafio.

“Não é uma corrida, não é uma única temporada e depois você volta ao topo, e é a terceira consecutiva.

“Mas continuo absolutamente convencido de que daqui a alguns anos estaremos olhando para trás e dizendo que isso foi muito difícil, mas tão importante para o desenvolvimento da equipe, talvez do ponto de vista organizacional, da reavaliação de nossas ferramentas e sistemas, que claramente não funcionam tão bem quanto funcionavam nas regulamentações anteriores.”

Uma das questões que a Mercedes está tentando entender melhor é porque seu carro não está produzindo os níveis de downforce que suas ferramentas de simulação de fábrica dizem que deveria.

“Há uma falha em algum lugar no sistema porque estamos medindo o downforce muito mais do que vemos no tempo da volta”, acrescentou Wolff. “E isso é algo com que temos lutado desde que essas regulamentações entraram em vigor em 2022.

“Portanto, estamos no ponto em que tentamos novos caminhos para avaliar como podemos realmente traduzir o desempenho que vemos no mundo virtual para a pista, o que não conseguimos fazer até agora.”

