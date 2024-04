F1: Mercedes quer braço direito de Newey para atrair Verstappen

A Mercedes já deixou claro recentemente que Max Verstappen está no topo da lista de pilotos que podem substituir Lewis Hamilton em 2025, após o heptacampeão mundial de Fórmula 1 ter definido sua mudança para a Ferrari no próximo campeonato.

A saída do holandês da sua atual equipe ganhou força neste ano, especialmente a ‘explosão’ do caso Horner, em que Helmut Marko teve seu futuro incerto na equipe, recebendo a solidariedade do piloto, que ameaçou sair, caso o conselheiro da Red Bull deixasse o time.

Desde então, a Mercedes se tornou um dos possíveis destinos, com o chefe da equipe, Toto Wolff, admitindo que gostaria de tê-lo, além do próprio Marko, a quem ele chamou de “inimigo favorito”.

Agora, segundo o site alemão F1 Insider, a Mercedes estaria mirando Pierre Waché, engenheiro-chefe da Red Bull, considerado o braço direito de Adrian Newey. A chegada do francês ajudaria a ‘seduzir’ Verstappen, com um dos responsáveis diretos pelo RB19, o carro mais dominante da história da F1.

Entre partidas e rumores, os dias seguem agitados na Red Bull. Há poucos dias, o engenheiro-chefe da equipe, Lee Stevenson deixou a equipe austríaca para trabalhar na Sauber, que se tornará Audi. Além disso, rumores indicam que Lawrence Stroll fez uma oferta para ter Newey na Aston Martin, com o mesmo propósito da Mercedes com Waché: atrair Verstappen.

