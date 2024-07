Após anúncio oficial de Carlos Sainz indo para a Williams, com contrato para 2025 e além, e a confirmação da permanência de Sérgio Pérez na Red Bull, o jogo de assentos na Fórmula 1 aquece ainda mais. Oficialmente, as vagas ainda estão abertas na Mercedes, Sauber, Alpine e RB, cada uma com uma cadeira disponível.

Outras novidades, por enquanto, são: a vinda de Lewis Hamilton para a Ferrari; Oliver Bearman e Esteban Ocon na Haas e Nico Hulkenberg na Sauber. Alguns pilotos ainda seguem sem contrato para o próximo ano, como Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen, Logan Sargeant, Valtteri Bottas e Guanyu Zhou. Além dos já experientes na categoria, pilotos júniores, como Andrea Kimi Antonelli, também disputam por seu lugar na F1.

O grid da F1 para 2025, até o momento, é de:

Equipes Piloto Piloto Ferrari Lewis Hamilton (até 2027) Charles Leclerc (plurianual) Red Bull Max Verstappen (até 2028) Sergio Pérez (até 2026) McLaren Oscar Piastri (até 2026) Lando Norris (até 2027) Mercedes George Russell (até 2025) A definir Aston Martin Fernando Alonso (até 2026) Lance Stroll (plurianual) Alpine Pierre Gasly (plurianual) A definir Haas Oliver Bearman (até 2025) Esteban Ocon (plurianual) Williams Carlos Sainz (plurianual) Alexander Albon (plurianual) Sauber Nico Hulkenberg (plurianual) A definir RB Yuki Tsunoda (até 2025) A definir

RUSSELL é DESCLASSIFICADO e HAMILTON herda VITÓRIA em Spa após infração no carro de George!

