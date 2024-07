F1 - Ricciardo comenta possibilidade de voltar a Red Bull

Daniel Ricciardo teve resultado positivo no GP da Bélgica, conquistando algumas posições, apesar de não terminar na zona de pontuação da Fórmula 1 antes da desclassificação de George Russell. O piloto, que está sendo cogitado para a possível vaga na Red Bull, foi visto conversando com Christian Horner, mas parece não estar certo sobre a troca.

O australiano terminou em 11°, mas foi promovido a 10° e conquistou um pontinho importante para a RB. Após a corrida, ainda sem ter a certeza sobre a desclassificação de Russell, Ricciardo comentou:

"Eu sabia que seria difícil manter Ocon atrás de mim. Foi difícil durante todo o fim de semana e ele veio com pneus novos. Tentei ultrapassá-lo novamente, mas foi muito difícil".

Ao ser questionado sobre a possibilidade de retornar a Red Bull, substituindo Sergio Pérez, Ricciardo disse que ainda "não sabe".

"A situação em que me encontrei no ano passado, quando pilotava a Red Bull em Silverstone [em testes], era bastante realista. Naquela época, pensei que se pudesse fazer algo especial, talvez pudesse ser convocado".

Ricciardo defendeu a Red Bull entre os anos de 2014 e 2018. O piloto voltou para a equipe de Christian Horner em 2023, quando deixou a McLaren e foi substituído por Oscar Piastri. Sem assento na F1, o australiano passou algum tempo nos testes da Red Bull e, na segunda parte da temporada do mesmo ano, entrou na RB para a demissão de Nick DeVries.

Na sequência, o piloto disse que tudo ainda é muito incerto, mas pode acabar fazendo mais alguns testes para "ver o que acontece".

É importante ressaltar que a permanência de Sergio Pérez na Red Bull está sendo amplamente questionada. Isso se dá pelos resultados ruins que ele tem apresentado ao longo das últimas corridas, que coloca em cheque a liderança da equipe na tabela dos construtores.

Atualmente, a Red Bull tem diferença de apenas 42 pontos da McLaren, que se aproxima e entra na batalha pelo campeonato.

