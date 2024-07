Russell se tornou o sexto piloto na história da Fórmula 1 a perder uma vitória em uma corrida por desqualificação, depois de ter um carro abaixo do peso no GP da Bélgica de 2024. O piloto da Mercedes conquistou uma vitória sensacional partindo do sexto lugar no grid, já que Russell optou por uma estratégia arriscada de uma parada, enquanto outros fizeram duas paradas em Spa-Francorchamps.

O Mercedes #63 ficou 1,5 kg abaixo do peso mínimo designado de 798 kg, de acordo com o Artigo 4.1 dos regulamentos técnicos da F1, depois que o combustível foi drenado após a corrida. Russell disse que foi "de partir o coração". Mas quem são os outros cinco pilotos que tiveram suas conquistas tiradas por causa de uma desqualificação na F1? Lista inclui dois campeões brasileiros:

James Hunt - GP da Grã-Bretanha de 1976

Motivo : Não completar uma volta completa após uma bandeira vermelha

: Não completar uma volta completa após uma bandeira vermelha Vencedor oficial: Niki Lauda, Ferrari

A primeira desqualificação de James Hunt na temporada de 1976 da F1 ocorreu na quarta rodada no GP da Espanha, quando ele venceu por 30,97s, mas inicialmente perdeu a vitória porque sua McLaren tinha 1,5 cm a mais de largura. Niki Lauda foi declarado vencedor, mas a McLaren recorreu da decisão e, dois meses depois, a vitória de Hunt foi restabelecida porque a diferença era mínima.

No entanto, Hunt recebeu outra desqualificação aproximadamente duas semanas depois, e dessa vez foi para sempre, com sua vitória em Brands Hatch sendo dada a Lauda. Isso aconteceu depois de um grande acidente na primeira curva, em que Hunt e vários outros pilotos colidiram com Clay Regazzoni, que estava rodando após tentar ultrapassar Lauda pela liderança na primeira volta.

A corrida foi suspensa em seguida, então Hunt dirigiu seu carro danificado de volta aos boxes, mas logo foi desclassificado por ter usado a saída de pista na Cooper Straight, o que significa que ele não estava no circuito quando a bandeira vermelha foi acionada e os comissários de bordo disseram que os pilotos deveriam ter completado a volta por completo.

Mas essa decisão foi revertida em meio a temores de problemas com a multidão e Hunt venceu a corrida em casa que foi reiniciada. Isso fez com que a Ferrari, a Tyrrell e a equipe Fittipaldi protestassem contra sua inclusão e, dois meses depois, Hunt foi desclassificado do GP da Inglaterra, dando a vitória a Lauda, embora o britânico tenha acabado vencendo o campeonato mundial daquele ano.

Nelson Piquet - GP do Brasil de 1982

Motivo: Carro abaixo do peso mínimo

Vencedor oficial: Alain Prost, Renault

Nelson Piquet foi o primeiro piloto a perder uma vitória em uma corrida devido a um carro abaixo do peso, depois de vencer inicialmente o GP do Brasil de 1982, no Rio de Janeiro. Essa é conhecida como uma das corridas mais extenuantes da história da F1, pois vários pilotos sofreram com as altas temperaturas, incluindo Riccardo Patrese, que se retirou devido à exaustão pelo calor.

Piquet também estava com dificuldades, pois apoiava a cabeça em uma das mãos várias vezes na corrida, mas o tricampeão tinha muito em jogo para se retirar, pois estava em uma batalha de ida e volta com Gilles Villeneuve e Keke Rosberg pela liderança. Piquet saiu na frente, pois o giro de Villeneuve na volta 29 lhe deu a liderança, enquanto Rosberg acabou escapando da pista, se contentou com o segundo lugar.

O piloto da Brabham desmaiou no pódio, mas tudo foi em vão, pois ele e Rosberg foram desclassificados após a corrida, devido a um carro com peso insuficiente. O problema foi causado pelo tanque de água de lastro, destinado a resfriar os freios, que se esvaziava gradualmente ao longo de uma corrida, mas era reabastecido depois para passar no exame pós-corrida, mas ambas as equipes foram flagradas fazendo isso.

Isso fez com que Alain Prost, da Renault, se tornasse o vencedor do GP do Brasil de 1982, com os tanques de água de lastro sendo permanentemente banidos sete meses depois.



Alain Prost - GP de San Marino de 1985

Motivo: Carro abaixo do peso

Vencedor oficial: Elio de Angelis, Lotus

Embora Alain Prost tenha se beneficiado de desclassificações no GP do Brasil de 1982, ele teve sua própria vitória tirada três anos depois por também ter um carro com peso inferior ao normal - dessa vez em Imola.

O GP de San Marino de 1985 foi dominado por vários pilotos que ficaram sem combustível, já que Nigel Mansell, Stefan Johansson, Ayrton Senna, Piquet e Martin Brundle pararam nas últimas voltas devido ao limite rígido de combustível de 220 litros daquele dia.

Prost chegou a ficar sem combustível na volta de arrefecimento, e seu então engenheiro Tim Wright disse à Motorsport.com que a McLaren foi projetada para ser o mais leve possível, mas a equipe não levou em conta nenhuma "perda de fluidos".

Assim, o MP4/2B de Prost foi registrado como 2 kg abaixo do peso mínimo de 580 kg, resultando em uma desqualificação após a corrida. Isso deu a vitória a Elio de Angelis, da Lotus, que conquistou sua segunda e última vitória em um GP, apesar de nunca ter liderado uma volta, enquanto três outros pilotos lideraram em algum momento nas cinco voltas finais.



Ayrton Senna - GP do Japão de 1989

Motivo: Por retornar à pista ilegalmente por meio de um empurrão dos fiscais

Vencedor oficial: Alessandro Nannini, Benetton

Ayrton Senna tem, sem dúvida, a desqualificação mais controversa da história da F1, pois perdeu a vitória no GP do Japão de 1989 por ter retornado à pista ilegalmente por meio de um empurrão dos fiscais - o que resultou na conquista do tricampeonato de Prost naquele dia.

Os rivais da McLaren travaram uma batalha pela liderança durante toda a corrida até uma colisão na volta 47, quando Prost virou para a chicane de Suzuka no momento em que Senna passou por dentro, o que forçou ambos a saírem da pista.

Embora Prost tenha saído imediatamente do carro, Senna tentou retomar a corrida, sabendo que, caso contrário, suas esperanças de título estariam acabadas. Assim, o atual campeão mundial pediu aos fiscais que empurrassem sua McLaren para a pista de escape, permitindo que Senna continuasse e acabasse vencendo a corrida após ultrapassar o novo líder, Alessandro Nannini.

Mas Nannini foi premiado com a vitória após a corrida, já que Senna foi desclassificado por ter recebido ajuda externa e perdido a chicane durante a colisão.

Senna acreditava que havia sido desclassificado porque o presidente da FISA, Jean-Marie Balestre, queria que Prost, um compatriota francês, conquistasse o título. Mais tarde, a McLaren entrou com um recurso sem sucesso e a equipe também recebeu uma multa de US$ 100.000, enquanto Senna foi suspenso por seis meses.



Michael Schumacher - GP da Bélgica de 1994

Motivo: Uso ilegal de skid block em seu carro

Vencedor oficial: Damon Hill, Williams

Michael Schumacher foi o último piloto de F1 antes de Russell a ser desclassificado depois de vencer uma corrida, já que também lhe foi negada a vitória no GP da Bélgica por causa de um bloco de derrapagem desgastado.

O então piloto da Benetton apresentou um desempenho dominante para vencer inicialmente por 13s, mas as verificações de escrutínio pós-corrida observaram que os blocos de derrapagem de Schumacher estavam desgastados em mais de 1 mm, resultando em desqualificação. Um skid block é uma prancha de madeira embaixo do carro, que aumenta a altura do carro e reduz as vantagens do efeito de solo, tendo sido introduzido apenas duas corridas antes na Alemanha.

Isso deu a vitória a Damon Hill, que reduziu seu déficit no campeonato em relação a Schumacher para 21 pontos, faltando cinco grandes prêmios, mas o alemão ainda conquistou seu primeiro título naquele ano.



Corrida Piloto Equipe Posição desqualificada Motivo GP do Brasil de 2000 David Coulthard McLaren 2º Placa da asa frontal ilegal GP do Canadá de 2004 Ralf Schumacher Williams 2º Duto de freio ilegal GP de San Marino de 2005 Jenson Button BAR 3º Carro abaixo do peso por anomalia no sistema de combustível GP da Austrália de 2009 Lewis Hamilton McLaren 3º Enganar comissários durante investigação GP da Austrália de 2014 Daniel Ricciardo Red Bull 2º Excesso constante de fluxo de combustível GP da Hungria de 2021 Sebastian Vettel Aston Martin 2º Abaixo do combustível mínimo para amostra GP dos EUA de 2023 Lewis Hamilton Mercedes 2º Desgaste excessivo de chapa de madeira do assoalho

