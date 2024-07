Após mais um resultado insatisfatório no GP da Bélgica, a decisão da Red Bull sobre o futuro de Sergio Pérez na Fórmula 1 parece iminente. O piloto não tem conquistado boas classificações para auxiliar a equipe a aumentar diferença na tabela de construtores - a lacuna com a McLaren é de apenas 42 pontos.

A situação coloca a Red Bull em um momento delicado, correndo o risco de perder o campeonato em equipe, caso o ritmo continue. Dessa maneira, Pérez recebeu as duas últimas corridas, da Hungria e da Bélgica, para mostrar que conseguiria alcançar o companheiro Max Verstappen.

Com chuvas fortes em Spa-Francochamps, Pérez conquistou a terceira posição para a largada e herdou a segunda após a punição de Verstappen por exceder o limite de troca de motor. Porém, em pista, o mexicano não mostrou bom desempenho, já que perdeu a posição para Hamilton na primeira volta e levou a bandeirada em oitavo.

"Ao largarmos da primeira fila, nós achávamos que um terceiro e quinto lugar seriam possíveis", disse Christian Horner, chefe da Red Bull. "Nós conseguimos o quinto [com Verstappen], mas não conseguimos o terceiro. Então, é claro que nós precisamos entender onde perdemos o ritmo".

"Baseado na posição de largada dele [Pérez], nós não previmos que ele terminaria em oitavo, tendo largado como o segundo".

Porque Red Bull precisa agir rapidamente

Nesta segunda-feira, Christian Horner e o conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, irão se reunir para discutir o futuro de Pérez. Os chefões do time devem decidir se o piloto deve ser substituído antes do fim da temporada de 2024, ou se ele terá a chance de tentar recuperar-se durante as dez últimas corridas após a pausa de agosto.

"Para nós, nós teremos que discutir a situação completa para 2025", disse Marko à Sky Sports Germany. "Nós temos vários pilotos, mas claro que os resultados são importantes para Sergio, e terminar em oitavo depois de largar em segundo não é exatamente o que esperávamos".

A Red Bull precisa agir rapidamente, já que na próxima semana a F1 fará pausa de agosto por 14 dias sem corridas. Isso significa que, caso Horner e Marko decidam finalizar o contrato com Pérez, eles não terão muito tempo para procurar um novo piloto e conseguir adaptá-lo ao carro de maneira eficiente.

Enquanto o futuro do piloto mexicano parece quase decidido, a Red Bull parece ainda não ter determinado qual nome escolherá para ficar no lugar do mesmo. É importante ressaltar que Daniel Ricciardo, que defende a RB, e Liam Lawson fizeram testes com o carro de 2022 da antiga AlphaTauri.

Yuki Tsunoda também é um dos nomes considerados para a vaga, já que o piloto japonês está há algum tempo na casa, porém a equipe ainda não se decidiu se uma troca entre a Red Bull e a RB será viável.

Por que essa é uma decisão tão difícil?

Enquanto toda a situação parece estar contra Pérez, a decisão de simplesmente cortá-lo não é tão simples para a Red Bull. Há dois meses, o piloto mexicano assinou extensão de dois anos de seu contrato, o que foi oferecido porque a equipe acreditava que o mesmo conseguiria dar a volta por cima.

Com a ameaça da McLaren em tomar a liderança do campeonato de construtores, a equipe austríaca está desesperada para Pérez conquistar resultados mais positivos e somar mais pontos à tabela. Caso o cenário se tornasse verdadeiro, continuar com o mexicano no assento seria uma decisão menos dolorosa para todos.

Os maus resultados de Sergio parecem frustrar a todos, inclusive o chefe da equipe, que confessou não quer ver seu piloto ficando no batalhão do fundo.

"O que nos frustra é que ninguém quer ver o 'Checo' tendo dificuldades. Todos querem vê-lo ter sucesso, porque dói vê-lo na situação que ele está agora. Ninguém quer tomar essa decisão, é claro que os jornalistas falam sobre isso todos os dias. Mas, dentro do time, nós queremos que ele continue".

"O ritmo de corrida na semana passada era bom, ele teve o quarto melhor ritmo em Budapeste, mas teve dificuldades no sábado com a colisão na classificação. Conseguir ficar na primeira fila em Spa foi um tremendo esforço. No domingo, ele simplesmente falhou".

Na lista de possíveis substitutos, Ricciardo oferece uma situação questionável, já que vem tendo uma temporada cheia de altos e baixos, com resultados inconsistentes até o momento. Por sua vez, Lawson é considerado inexperiente com o carro da F1, já que teve poucas oportunidades de guiar um monoposto. Tsunoda, que vem se mostrando resultados consistentes, acredita que deve ser considerado antes do neozelandês.

O que Pérez diz sobre a situação

Após o resultado nada satisfatório em Spa-Francochamps, Pérez estava bastante frustrado e incomodado com seu desempenho em pista. O piloto chegou a colocar a culpa nas estratégias, na escolha dos pneus e a falta de ritmo do monoposto nas retas.

Ao se referir as especulações sobre sua saída da Red Bull, o mexicano declarou que chegou ao seu limite com as notícias e disse que não irá mais comentar o que acontece nos bastidores.

"Eu acho que tem muita coisa acontecendo na equipe que nós precisamos focar e não podemos gastar energia com as especulações".

