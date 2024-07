Primeiras voltas da Mercedes na pista de Spa-Francomchamps pareceram desapontar George Russell e Lewis Hamilton. Isso porque a equipe de Fórmula 1 trouxe algumas atualizações para o fim de semana, mas a nova configuração não agradou muito. Os dois pilotos reclamaram bastante durante a sexta-feira de treinos livres e, então, os engenheiros decidiram voltar o assoalho para o design antigo.

O mau desempenho parecia desenhar um fim de semana complicado para a Mercedes, porém, a decisão de trocar o assoalho deu uma nova vida ao monoposto e colocou os dois pilotos em uma boa posição para a corrida.

Antes da decisão dos engenheiros, o W15 estava perdendo mais de um segundo por volta e não estava fácil de ser guiado. Ao falar sobre a situação de sexta-feira, Hamilton resumiu como um "dia ruim".

"Eu não sei o que falar. Obviamente, estávamos bem nas últimas corridas, e hoje pareceu completamente diferente".

No primeiro treino livre, a equipe estava com problemas no segundo setor, em comparação com a McLaren e Red Bull. Dessa maneira, no TL2, a Mercedes mudou o foco para descobrir o que estava acontecendo e conseguir melhorar o desempenho.

As mudanças, na verdade, causaram uma piora no ritmo dos carros nas retas no primeiro e terceiro setor - as informações sugeriram que eles estavam perdendo 0s9 por reta. O resultado ruim veio como um balde água fria depois que a equipe conseguiu mostrar bom desempenho nas últimas corridas e não conseguia explicar qual parte das atualizações não estava funcionando como previsto.

Os engenheiros da fábrica de Brackley passaram a noite realizando testes para entender o que estava acontecendo e porque os resultados não estavam de acordo com os estudos. Durante a manhã, o simulador também foi utilizado, mas a equipe chegou a conclusão que deveriam voltar à configuração que já estava funcionando.

Foi nesse momento que eles decidiram abandonar o novo assoalho trazido para Bélgica, apesar de não terem certeza de que este seria o problema que estava afetando a aerodinâmica e equilíbrio do monoposto. Ainda nesta linha, Mercedes chegou a conclusão que também deveria voltar às configurações mecânicas anteriores para extrair o máximo do carro.

"Na sexta-feira, nós não éramos competitivos. Mas não havia uma direção clara de qual era o problema. E, honestamente, devo admitir que o trabalho noturno que foi feito de sexta para sábado em Brackley, no simulador, e também aqui no lado da engenharia foi a chave para essa melhora", disse Toto Wolff, chefe da Mercedes.

As mudanças aplicadas pela Mercedes, os ajustes mecânicos e o abandono do assoalho antigo fizeram o W15 voltar para o bom desempenho que teve em Silverstone, mas isso só se mostrou em pista na corrida de domingo, em configurações secas.

Hamilton e Russell mostraram um bom ritmo com o carro e as antigas configurações, conquistando dobradinha para a Mercedes e confirmando a segunda vitória de George na temporada de 2024. Porém, quando o carro 63 foi pesado, os comissários decidiram desclassificá-lo por estar 1,5kg abaixo do limite.

Dessa maneira, o carro 44 herdou a vitória, mantendo a conquista para a Mercedes, apesar da desqualificação de Russell.

Após a corrida, quando ainda não tinha certeza que iria herdar a vitória de Russell, Hamilton comentou: "Foi literalmente como se comparasse o dia e a noite. Na sexta-feira, foi simplesmente um desastre para nós dois e nós estávamos com problemas no equilíbrio. E, hoje, o carro pareceu ter voltado a vida, e foi uma grande surpresa, para, primeiro, manter a liderança e continuar a frente de todos".

Mesmo após perder a vitória, Russell deu certeza que o novo assoalho deve voltar para testes e será utilizado em próximas etapas.

"Nós revertemos o assoalho porque nós queríamos descartar isso. Mas eu não tenho dúvidas que em Zandvoort nós iremos voltar para o novo pacote de aerodinâmica e colocar o carro em uma mecânica diferente".

