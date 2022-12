Carregar reprodutor de áudio

Lewis Hamilton foi até as redes sociais para prestar apoio aos jogadores da seleção brasileira após a derrota, nos pênaltis, para a Croácia que culminou na eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar, nesta sexta-feira - enquanto a Fórmula 1 segue de férias.

Depois de levar o empate restando três minutos para o fim da prorrogação, o Brasil não conseguiu superar a vice-campeã do mundo em 2018 e caiu nas quartas de final da maior competição de futebol do mundo. Após o apito final, os jogadores da seleção brasileira choraram bastante ainda no gramado.

Amigo pessoal de Neymar e Daniel Alves, Lewis Hamilton usou as redes sociais para declarar seu apoio aos atletas brasileiros colocando na legenda: "Estou muito orgulhoso de todos vocês".

Vale lembrar que, em novembro, Lewis Hamilton foi oficialmente condecorado como cidadão honorário do país, em sessão na Câmara de Deputados na segunda-feira que antecedeu o GP de São Paulo.

Recentemente, o perfil oficial da Mercedes já tinha mostrado seu apoio ao Brasil na Copa do Mundo. Após a vitória da seleção contra a Suíça pelo segundo jogo da fase de grupos, a equipe usou as redes sociais para mostrar o carinho pelo esquadrão brasileiro e gerou muita euforia nos torcedores na época.

