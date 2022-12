Carregar reprodutor de áudio

Algo começa a se mover. Se tudo está tranquilo na Ferrari depois da 'demissão' de Mattia Binotto, que será efetivada no fim deste ano, isso não significa que a contratação do seu substituto na Fórmula 1 tenha se cristalizado como um floco de neve.

De fato, é mais do que provável que as primeiras mudanças comecem a acontecer em Hinwil. Por parte da Alfa Romeo o silêncio toma conta até agora, a equipe não comenta nenhum dos rumores sobre uma possível saída de Frederic Vasseur rumo à Ferrari. O normal, contudo, será que primeiro se conduza a saída de Vasseur e depois a equipe italiana anuncia sua chegada.

Tudo indica que no começo da próxima semana, em Hinwil, será emitido um comunicado anunciando a despedida de Fred Vasseur. O chefe, que comanda a equipe suíça desde 12 de julho de 2017, quando o engenheiro aceitou o convite para ocupar o lugar de Monisha Kaltenborn a frente do time, colocará ponto final em um período de praticamente seis temporadas sendo o responsável pela escuderia suíça.

Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing Photo by: Alfa Romeo

Até o momento, Vasseur não foi chefe de equipe em tempo integral, já que também dedicou metade do seu tempo compartilhando outros interesses igualmente importantes fora do mundo da máxima categoria do automobilismo.

Neste momento, a escuderia suíça está 100% ciente de que precisa encontrar um substituto para Frederic Vasseur: está claro que eles precisam construir um futuro para a equipe, que no fim do ano que vem verá a Alfa Romeo deixará a Sauber, antes da chegada da Audi prevista para a temporada 2026 quando entra em vigor a nova regra de motores.

Ainda não se sabe quem será o escolhido, mas tudo indica que a Sauber pode começar a pensar em buscar uma 'ponte' para um envolvimento mais direto com a marca dos quatro anéis.

Audi Sport F1 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Por parte de Vasseur, é muito provável que o francês comece a trabalhar oficialmente em Maranello no começo do ano que vem, quando Binotto abandonar seu posto, mas há quem jure que já o viu nos arredores da fábrica da equipe, em busca da sua nova casa, o que claramente confirmaria todos os rumores das últimas semanas.

John Elkann e Benedetto Vigna, dois dos principais responsáveis pela Ferrari, por tanto, seguiram com o plano traçado até agora, deixando a saída de Mattia Binotto como o ponto culminante da temporada de 2022, para começar 2023 com uma nova direção.

Benedetto Vigna, amministratore delegato Ferrari Photo by: Ferrari

Em Maranello, a expectativa para o carro está realmente altas. Fred Vasseur terá a oportunidade de começar sua era vestido de vermelho com um carro de deve ser capaz de fazer frente com Red Bull e Mercedes.

O trabalho principal para o chefe francês se baseará em realizar mudanças necessárias na estrutura, começando por um diretor técnico (cada vez mais se fala sobre o retorno de Simone Resta) e todas as modificações que queira introduzir no organograma, uma cadeia de comando que em 2022 foi colocada no centro das atenções em mais de uma ocasião.

Simone Resta, dt Haas, con Andrea Pontremoli, CEO Dallara e Gunther Steiner, Team Principal Haas al Trofeo Bandini Photo by: Stefano Casadio

