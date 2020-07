Nas duas provas que a Fórmula 1 realizou na Áustria, foi muito comum ver os pilotos tendo suas voltas deletadas por ultrapassarem os limites de pista, especialmente entre as Curvas 9 e 10. Mas, para a Hungria, a FIA quer evitar ao máximo isso e, para esta finalidade, tomou medidas mais drásticas.

Nesta quinta, a FIA enviou às equipes as notas do evento e, entre elas, o diretor de prova da FIA para a F1, Michael Masi, implementou uma seção sobre limites de pista que não estava presente na versão de 2019.

Assim como na Áustria, onde o limite de pista é um problema persistente há muitos anos, os pilotos poderão perder seus tempos de volta e, caso isso seja um problema recorrente, inclusive na corrida, eles podem estar sujeitos a receber a bandeira preta e branca, que representa uma advertência por conduta anti-desportiva.

Para ajudar a categoria, sensores serão utilizados para registrar qualquer situação do tipo.

As saídas das Curvas 4, 11 e 12 são sujeitas a restrições similares: "Um tempo de volta obtido em qualquer sessão livre ou na corrida através do abuso do limite de pista, ultrapassando os kerbs brancos e vermelhos na saída das Curvas [4/11/12] resultará no tempo de volta sendo invalidado pela direção".

Masi acrescentou que "a cada vez que o carro ultrapassar o limite, as equipes serão informadas através do sistema de mensagens oficiais" e que "na terceira ocasião, ele receberá uma bandeira branca e preta. Qualquer problema além disso, e ele terá que se apresentar à direção".

"Para evitar dúvidas, isso significa um total de três vezes independente de qual curva e não três em cada uma delas".

"Em todos os casos detalhados acima, o piloto somente poderá voltar à pista quando for seguro para fazer isso e sem tirar vantagem. As normas acima não serão aplicadas a pilotos que a direção julgar que tenha sido forçado para fora da pista. Cada caso do tipo será julgado individualmente".

TELEMETRIA: O que muda na F1 no GP da Hungria, guerra técnica e Vettel na Racing Point

PODCAST: Guerra de bastidores na F1 e entrevista com Igor Fraga