A Ferrari lançará seu novo carro de Fórmula 1 na próxima semana e durante todo o inverno um mistério rondou Maranello quanto ao nome do novo modelo. Nesta terça-feira veio a revelação de que Charles Leclerc e Carlos Sainz estarão a bordo do SF-23.

Como teaser para o evento do dia 14 de fevereiro, a escuderia divulgou um vídeo com o novo carro sendo ligado pela primeira vez, no mesmo momento em que a Red Bull fazia o evento de lançamento de seu RB19.

Em comunicado à imprensa, a Ferrari acrescentou que o SF-23 é o oitavo carro da Scuderia a ser designado SF e a quarta vez que também se refere ao ano atual. Em 2017 e 2018, o SF70H e o SF71H comemoraram os anos desde a fundação da empresa e, em 2019, o SF90 refletiu os anos desde a fundação da Scuderia. O carro de 2020 foi batizado de SF1000, já que a equipe comemorou sua milésima participação na F1 naquela temporada.

A Ferrari manteve Leclerc e Sainz como dupla de pilotos pelo terceiro ano consecutivo, mas tem um novo chefe de equipe, Frederic Vasseur após a saída de Mattia Binotto no final da temporada passada.

