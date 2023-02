Carregar reprodutor de áudio

Em 2023, a Alfa Romeo inicia uma transição de três anos para sua nova identidade Audi, com apenas mais esta temporada da Fórmula 1 a ser disputada com as cores do fabricante italiano.

A nova pintura vermelha e carbono vista no novo C43 representa, portanto, uma aventura final para o nome Alfa, à medida que a equipe começa gradualmente a aumentar seus recursos e níveis de pessoal.

O impacto dessa expansão pode ser visto com mais clareza em 2024, já que o carro mais recente foi projetado como seu antecessor com um orçamento relativamente apertado e é uma progressão lógica da primeira tentativa da equipe suíça com as regras atuais - e que agora admite que não estava certo.

O C42 tinha suas fraquezas, mas ainda foi capaz de conquistar o sexto lugar no campeonato de construtores, embora mais de 100 pontos atrás da McLaren em quinto.

Se a equipe resolveu seus problemas com sucesso e encontrou um desempenho mais consistente e uma confiabilidade crucialmente melhor, existe o potencial para dar um passo decente.

"Eu sinto que este carro é, pelo menos pelos números do simulador, um pouco mais polivalente, em vez de apenas rápido nas pistas de baixa velocidade", disse Valtteri Bottas quando questionado pelo Motorsport.com se a consistência era a chave.

"Uma grande limitação no ano passado foi a alta velocidade, apenas carga e equilíbrio puros de alta velocidade. E, em teoria, isso deveria ser muito melhor. Então, vamos ver."

Bottas e o resto da equipe terão sua primeira indicação de como o carro se comporta quando ele completar um dia de filmagem em Barcelona na sexta-feira, antes do teste oficial no Bahrein na semana seguinte.

"Temos grandes expectativas", disse o diretor técnico da Alfa, Jan Monchaux.

“Antes de tudo, durante o teste de inverno, queremos estar na pista o tempo todo, não gastando nosso tempo na garagem com alguns pequenos erros estúpidos ou problemas que nos impedem de correr.

"Portanto, não é bom estar no meu lugar agora, porque tudo pode estar bem e, no minuto seguinte, você tem outro problema para enfrentar e resolver.

"Então, ficarei feliz quando estivermos em Barcelona e o carro estiver rodando, e espero rodando sem problemas, para que possamos trabalhar seriamente."

Juntamente com os ajustes de assoalho destinados a resolver problemas que todas as equipes tiveram que lidar, Monchaux e sua equipe concentraram a maior parte de seus esforços na traseira do carro.

No ano passado, foram tomadas decisões sobre resfriamento e outros elementos que realmente não compensaram.

"A traseira é certamente onde gastamos mais esforço, mais tempo para ganhar terreno para nós, em termos de topologia da traseira e abrindo a porta para um maior desenvolvimento", diz ele.

“Especialmente no lado da carenagem, o que não foi possível no ano passado, porque tínhamos um arranjo de refrigeradores bastante extremo. E não podemos trocar os refrigeradores durante a temporada.

"Portanto, tivemos que fazer um esforço significativo na extremidade traseira para acomodar diferentes arranjos de resfriamento e, portanto, carenagem diferente, o que para nós foi um passo à frente."

Em 2022, a equipe teve sua primeira tentativa em muitos anos de fabricar sua própria caixa de câmbio em vez de usar unidades Ferrari, uma rota que eventualmente teria que seguir de qualquer maneira à medida que a era Audi se aproximava.

Monchaux admite que inevitavelmente o enorme sucesso do Red Bull RB18 forneceu alguma inspiração.

"Que você pode ver", observa ele. "Quero dizer, é bastante óbvio, mas para nós, não teria sido possível no ano passado. Mesmo se disséssemos que queríamos, não poderíamos fazê-lo, porque os coolers eram muito extremos e a suspensão traseira não funcionaria”

No ano passado, a Alfa teve pesadelos de confiabilidade, algumas por causa da Ferrari e outros feitos pela própria equipe. Eles não apenas levaram a uma série de abandonos nas corridas, mas também custaram muitos quilômetros de pista nos treinos, especialmente para Bottas.

"Foi principalmente relacionado ao sistema de resfriamento, tivemos quatro DNFs com base em quatro problemas diferentes nos sistemas de resfriamento. Não é como se tivéssemos repetido o mesmo problema quatro vezes.

“Identificamos a causa raiz e estamos confiantes de que isso ficou para trás. E também pretendemos, porque é uma das nossas maiores prioridades, voltar em termos de confiabilidade para onde a Sauber estava nos anos anteriores, quando estávamos entre os melhores. Então, lições foram aprendidas.

"Portanto, a confiabilidade é muito importante em nossa lista. E também esperamos e geralmente estamos bastante confiantes de que nossos amigos de Maranello também tenham dado um grande passo, porque isso nos atrapalhou. Tivemos oito abandonos, tivemos quatro ou cinco pênaltis também por causa de elementos da unidade de potência.

"Portanto, são oito corridas que você joga fora, mais quatro ou cinco fáceis onde você começa mais ou menos atrás."

Juntamente com uma melhor confiabilidade, conforme destacado por Bottas, um dos principais objetivos é encontrar uma melhor consistência de desempenho em diferentes tipos de pistas e condições.

"Certamente no composto mais macio temos trabalho a fazer e espero que possamos melhorar", disse Monchaux.

"Só precisamos estar mais preparados e fazer um trabalho melhor como equipe. As outras equipes que terminaram na nossa frente estão mostrando que é possível. Então analisamos as fragilidades que temos, que não necessariamente estão relacionadas à base pura do carro, mas também como operamos um carro e como atuamos como equipe na pista.

"E no apoio dado pela sala de operações [Hinwil] durante o fim de semana e pelo simulador, há outras etapas a serem realizadas, para as quais espero que tenhamos tempo na temporada de 23."

Outra mudança para este ano à qual todas as equipes devem se adaptar são os novos pneus Pirelli, que foram projetados em torno de uma frente mais forte. No entanto, Monchaux diz que o teste pós-temporada do ano passado não os sinalizou como um grande problema, então será interessante ver como eles se comportam nos carros definitivos de 2023.

O teste do Bahrein fornecerá mais evidências do impacto dos pneus e se a equipe atingiu ou não suas metas. Bottas está ansioso para descobrir.

"Não é muito", disse o finlandês sobre a sessão do Bahrein. "São três dias com um carro, o que significa um dia e meio por piloto. Todo mundo adoraria correr mais. Mas as regras são as regras. E é aí que as ferramentas de simulação e todos os computadores se tornam ainda mais valiosos.

"Mas pelo menos é o mesmo para todos. Acho que é possível estar preparado. Mas você precisa ter um carro que funcione nos testes. Então, para nós, é importante ter testes de inverno muito melhores do que os que tivemos no ano passado.

"Obviamente, sempre recebo atualizações sobre como as coisas estão indo, o que há de novo e muito envolvido nisso. E mal posso esperar para experimentar. Todos nós temos grandes esperanças para a temporada. Mas você nunca se sabe o quão inovadoras outras equipes foram."

