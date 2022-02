Carregar reprodutor de áudio

Em meio aos preparativos para a pré-temporada 2022 da Fórmula 1, a Red Bull foi aprovada no teste de colisão da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), diz o site alemão F1-Insider. A publicação traz a novidade após a equipe supostamente ter sido reprovada na tentativa inicial.

Assim, de acordo com a reportagem, a equipe austríaca já pode fazer a homologação da máquina na qual o holandês Max Verstappen tentará defender o seu título de pilotos conquistado no último campeonato. Com isso, o time de energéticos está pronto para a reta final da preparação tendo em vista os testes de Barcelona e do Bahrein, que antecedem a etapa inaugural de 2022, disputada no país asiático.

Entenda o 'caso'

Inicialmente, a escuderia não havia negado que tivesse sido reprovada na 'vistoria' da FIA, conforme informado pelo Motorsport.com Itália. De todo modo, os próprios jornalistas italianos destacaram, na ocasião, que o contratempo não preocupava a Red Bull.

Segundo informado, a equipe liderada pelo projetista Adrian Newey, um dos mais famosos engenheiros da história da F1, não via grandes problemas para solucionar a questão, focada no bico do carro. Ao que tudo indica, o britânico tinha razão.

