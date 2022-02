Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 e a MotoGP estão novamente representados na seleção que vai disputar o Laureus World Sports Awards 2022, que premia atletas de várias categorias, com Max Verstappen, Mercedes e Marc Márquez, com o holandês na mais prestigiada: esportista do ano. No total, seis indicados foram selecionados em sete divisões, após a votação de 1300 jornalistas esportivos internacionais.

Os resultados serão conhecidos em abril durante uma cerimônia que, como no ano passado, será virtual devido às incertezas causadas pela pandemia de Covid-19. Eles vão depender do voto da Laureus World Sports Academy, um júri composto por 71 atletas lendários.

Coroado campeão da F1 em 2021, Verstappen está entre os candidatos ao Sportsman of the Year, no qual seu antecessor Lewis Hamilton, vencedor em 2020, apareceu nos últimos anos. A Mercedes foi mais uma vez nomeada para o prêmio Team of the Year, depois de garantir o oitavo título consecutivo de construtores.

Finalmente, Marc Márquez foi selecionado na Comeback of the Year, após voltar a ganhar na MotoGP se recuperando de uma lesão e várias ausências.

Esportista Masculino do Ano

Esportista Esporte Performance notável em 2021 Tom Brady Futebol americano Maior quarterback da história da NFL, conquistou seu sétimo Super Bowl, um recorde. Novak Djokovic Tênis Ganhou três Grand Slams em 2021, elevando o total de títulos em sua carreira para 20. Caeleb Dressel Natação Nadador que conquistou cinco medalhas de ouro nas Olimpíadas de Tóquio. Eliud Kipchoge Atletismo Se tornou a terceira pessoa na história a vencer duas maratonas olímpicas consecutivas. Robert Lewandowski Futebol Quebrou o recorde de Gerd Müller de 40 gols em uma temporada pelo Bayern de Munique. Max Verstappen Fórmula 1 Ganhou seu primeiro campeonato mundial de Fórmula 1 em 2021.

Equipe do Ano

Equipe Esporte Performance notável em 2021 Seleção masculina de futebol da Argentina Futebol Ganhou a Copa América, o primeiro troféu internacional de Lionel Messi, aos 34 anos. Equipe feminina de futebol do Barcelona Futebol Ganhou sua primeira Liga dos Campeões ao derrotar o Chelsea por 4 a 0. Equipe olímpica chinesa de mergulho Mergulho Ganhou medalhas de ouro em sete dos oito eventos disputados na piscina de Tóquio. Seleção masculina de futebol da Itália Futebol Comandada por Roberto Mancini, ganhou a Eurocopa pela primeira vez desde 1968. Equipe de Fórmula 1 Mercedes-AMG Petronas Fórmula 1 Ganhou seu oitavo campeonato de construtores consecutivo, um recorde. Milwaukee Bucks Basquete Liderados por Giánnis Antetokoúnmpo, ganharam seu segundo campeonato da NBA. Retorno do Ano Esportista Esporte Performance notável em 2021 Simone Biles Ginástica Depois de desistir das disputas em Tóquio, voltou a ganhar o bronze na trave. Sky Brown Skate Aos 31 anos, se recuperou de uma fratura no crânio para ganhar uma medalha de bronze em Tóquio. Mark Cavendish Ciclismo Se recuperou de sua depressão para ganhar seu segundo reconhecimento de melhor velocista do Tour de France. Tom Daley Mergulho Passou por uma cirurgia no joelho em junho, mas ganhou o ouro nos 10m sincronizados em Tóquio. Marc Márquez MotoGP Primeira vitória em 581 dias depois de se recuperar de uma fratura no braço no início da temporada de 2020. Annemiek van Vleuten Ciclismo Ganhou o contra-relógio olímpico dias depois de perder o ouro na corrida de estrada. SERGIO MAURICIO: Rivalidade, BAND e Netflix fizeram F1 ACORDAR no coração e mente dos brasileiros

