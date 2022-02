Carregar reprodutor de áudio

George Russell assumirá o lugar de Valtteri Bottas na Mercedes na temporada de 2022 da Fórmula 1. E embora muitos pensem que possa ser um ano de adaptação para ele, principalmente considerando que terá Lewis Hamilton como companheiro de equipe, seu chefe na Williams, Jost Capito, acredita que ele possa batalhar com o atual campeão, Max Verstappen, logo de cara.

O próximo campeonato não será a primeira vez do britânico com um carro da escuderia alemã. No GP do Sakhir de 2020, ele substituiu o heptacampeão - ausente por ter contraído Covid-19 - liderou boa parte da corrida e só não ganhou por um erro de pit stop. Com esse desempenho, muitos esperam que ele 'decole' cedo.

"Estou convencido de que ele possa lutar com Verstappen", disse Capito em entrevista ao veículo alemão RTL. "Não será necessário se adaptar ao caráter e personalidade de Max para ser rápido, ele já é."

"George é muito forte mentalmente e continua a crescer neste aspecto cada vez mais. Ele fez parte do programa de jovens pilotos da Mercedes e usa o simulador para aperfeiçoar suas habilidades. Graças a esse trabalho, o novo carro não será uma novidade absoluta. Acredito que ele estará no topo."

Na última temporada, Russell conquistou sua melhor colocação no campeonato de pilotos da F1 ao terminar em 15º com 16 pontos. Os resultados de maior destaque foram o pódio no GP da Bélgica - que apesar da corrida não ter acontecido, sua classificação em segundo foi o que o levou à ponta - e a qualificação em terceiro na Rússia.

Os primeiros pontos pela Williams vieram no GP da Hungria, com o oitavo lugar. Sua única atuação pela Mercedes foi na citada prova do Sakhir, onde terminou em nono após a confusão da equipe nos boxes e um furo de pneu.

