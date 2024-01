F1: Após Réveillon na Bahia, Hamilton é visto no Rio de Janeiro

Lewis Hamilton segue por sua passagem no Brasil. Após passar a virada do ano em Trancoso, na Bahia, desta vez o heptacampeão mundial de Fórmula 1 foi visto no Rio de Janeiro na noite desta terça-feira.

Primeiro, o piloto da Mercedes foi flagrado por fãs saindo do Copacabana Palace e depois saindo de um restaurante japonês da zona sul da cidade.

Rumores indicam que ele deve acompanhar no País nos próximos dias parte do trabalho que tem com a Mission 44, projeto que trabalha para inserção de negros e minorias no esporte a motor.

Hamilton não é o único piloto do grid da F1 a passar o final de ano no Brasil. O tricampeão Max Verstappen esteve no país durante a semana do Natal, quando participou do casamento de seu cunhado, Nelsinho Piquet, em São Paulo, além de estar com a família Piquet na data festiva em Brasília.

Após o fim da temporada da F1, Hamilton já havia viajado para os Emirados Árabes Unidos, onde foi praticar paraquedismo próximo de Dubai.

