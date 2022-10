Carregar reprodutor de áudio

A FIA publicou nesta sexta-feira (21) os principais resultados da investigação realizada sobre o incidente com o trator nas primeiras voltas do GP do Japão. E entre as decisões tomadas pela Federação, uma delas chamou a atenção: o fim da rotação entre os diretores de prova até o final da temporada 2022 da Fórmula 1, com Niels Wittich ocupando sozinho a posição.

Em 2022, a nova gestão da FIA, liderava pelo presidente Mohammed ben Sulayem, trouxe mudanças à direção de provas da F1, tirando Michael Masi após a polêmica final de Abu Dhabi, e colocando em seu lugar dois diretores: Niels Wittich, ligado à DTM, e Eduardo Freitas, que ocupava a função no Mundial de Endurance.

Além da rotação entre os diretores de prova, a FIA anunciou a introdução da Direção de Prova Virtual, baseada na sede da Federação em Genebra, para auxiliar a equipe in loco. Mas as mudanças não diminuíram as críticas do paddock, especialmente sobre inconsistência, com muitos pedindo o retorno de apenas um diretor.

"Precisamos voltar a apenas um diretor de provas", disse George Russell, que é diretor da GPDA, a Associação de Pilotos de Grande Prêmio. "Precisamos de mais consistência. Vamos para o evento seguinte e os comissários do evento anterior não estão lá. Então não há cobranças, explicações sobre as decisões".

No Japão em particular, prova que tinha Freitas na direção, a FIA foi duramente criticada pelo fato de haver um trator e fiscais na pista para a remoção do carro de Carlos Sainz enquanto os demais pilotos estavam na pista atrás do safety car, trazendo à tona memórias do incidente fatal de Jules Bichanci em condições similares na prova de 2014 em Suzuka.

Vendo a repercussão negativa, a FIA imediatamente anunciou uma investigação, anunciando os resultados pouco antes do início das atividades para o GP dos Estados Unidos, em Austin. O documento diz o seguinte sobre a direção de prova:

"Para as corridas restantes da temporada 2022 da Fórmula 1, a FIA não usará o sistema de rotação dos diretores de prova. A partir do GP dos Estados Unidos, em Austin, e nas corridas seguintes, no México, Brasil e Abu Dhabi, Niels Wittch assumirá o posto de diretor de provas com o apoio da equipe da direção de provas".

A possibilidade da FIA pôr um fim à rotação entre os diretores de prova já vinha sendo ventilada nos últimos dias mas, para muitos, isso significava que Wittich e Freitas passariam a trabalhar juntos, em vez do português ser colocado de lado nessa reta final da temporada.

Porém, no paddock já circulava a possibilidade de Freitas estar em maus lençóis após os acontecimentos no GP do Japão.

Resta agora saber o que esse anúncio diz sobre o futuro de Eduardo Freitas à frente da direção de provas da F1. Vale lembrar que o português já se ausentaria da categoria no fim de semana do GP de São Paulo para comandar a última etapa da temporada do WEC, as 8 Horas do Bahrein.

