Em meio a uma expectativa sobre a resposta da FIA quanto a uma possível punição da Red Bull sobre estourar o teto orçamentário da Fórmula 1 em 2021, Max Verstappen diz que a equipe segue acreditando que não violou o limite de gastos do ano anterior.

Na divulgação dos resultados do relatório financeiro após o GP do Japão, a FIA anunciou que a Red Bull era a única equipe a ter excedido o teto determinado para a temporada passada, considerando uma "violação mínima", ou seja, abaixo de 5% do valor do teto.

A Red Bull sempre negou que havia estourado o teto, mas agora conversa com a FIA sobre um possível acordo aceitando a violação. Verstappen, que conquistou seu bicampeonato no Japão, negou que a situação envolvendo a equipe tenha algum impacto sobre ele.

"De qualquer modo, é algo entre a equipe e a FIA, não?", disse Verstappen nas coletivas em Austin. "E, do nosso lado, temos uma forte crença de que estamos dentro. É por isso que estamos discutindo, para mostrar o que achamos que é certo. Mas, no fim do dia, isso não me envolve. Eu estou focado na performance na pista".

Vários nomes importantes do paddock cobram a FIA, pedindo ações fortes caso confirmada a violação, defendendo a importância de se manter a integridade do regulamento para o futuro. Zak Brown, CEO da McLaren, escreveu uma carta ao presidente da FIA pedindo uma ação rígida, afirmando que gastar além do teto "constitui trapaça".

Já Lewis Hamilton, que perdeu o título para Verstappen no ano passado, mandou um recado direto à FIA, afirmando que, se violações receberem apenas bronca, "é melhor nem ter teto orçamentário no futuro".

Questionado se ver outras equipes falando sobre o caso o irrita, Verstappen disse: "Depende do que se lê. Para mim, o que conquistamos neste ano é incrível. E sobre o teto, sim, eles estão falando sobre isso agora, mas como já disse, achamos que estamos certos, e sempre vamos acreditar em nossa causa".

"Agora depende deles tomarem uma decisão. Isso também vai passar".

