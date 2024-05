A Fórmula 1 desembarca no Estados Unidos pela primeira vez na temporada. O GP de Miami é a sexta etapa do campeonato de 2024 e conta com o formato sprint. Max Verstappen venceu mais uma corrida na temporada. Charles Leclerc e Sergio Pérez fecham o pódio.

O Motorsport.com inaugura um novo programa, o Pódio Sprint, que debate os destaques das provas curtas da temporada. Confira o debate: