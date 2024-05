Não foi com tanta vantagem, mas Max Verstappen venceu a sprint do GP de Miami de Fórmula 1. O tricampeão mundial, que estava com problemas no carro e pneus usados, manteve a pole até o fim, não sofreu pressão de Charles Leclerc e faturou os oito pontos da prova curta.

O pódio ainda foi completado pelo monegasco da Ferrari e Sergio Pérez em terceiro. Destaque para Daniel Ricciardo que segurou Carlos Sainz atrás e fechou a prova em quarto lugar.

Por ultrapassar o limite no pit lane, Lewis Hamilton foi punido em 20s e caiu de 8º lugar para P16 no grid após a bandeirada final.

A corrida

A largada foi marcada por uma bandeira amarela no primeiro setor e logo nos primeiros metros por conta de Lando Norris. O piloto da McLaren se envolveu em um incidente com Lance Stroll e Fernando Alonso. No replay, foi possível ver Alonso acertando Stroll que acabou atingindo Norris, do outro lado, Hamilton 'sanduichou' o espanhol causando todo o problema. Stroll e Norris abandonaram.

A relargada aconteceu na terceira volta. Depois de perder posição para Ricciardo, Pérez aproveitou a abertura do DRS e reassumiu o terceiro lugar. A sequência da sprint foi mais 'branda' com alguns pilotos tentando chegar e ultrapassar os adversários à frente.

Mais ao fundo do grid, Hamilton entrou numa briga com as duas Haas enquanto Sainz perseguia Daniel Ricciardo. Magnussen e o heptacampeão mantiveram a disputa e chegaram até se tocar na pista.

Ainda na mesma tentativa, Hamilton não se afobou, saiu da pista junto com o piloto da Haas e com isso, Tsunoda aproveitou a 'bobeada' para ficar com a posição do britânico.

VERSTAPPEN VENCE SPRINT EM MIAMI

