A notícia da saída de Adrian Newey da Red Bull foi uma surpresa no mundo da Fórmula 1. Fernando Alonso foi questionado se a surpreendente saída de Newey em meio à turbulência dentro da Red Bull é um sinal de implosão da equipe. Ele avalia que não é um indicativo disso. O espanhol alega que a grande atenção direcionada ao assunto é porque a equipe está dominando o esporte há anos.

"Eles estão dominando o esporte desde 2021 e, quando algo fora do fim de semana da corrida acontece, há muitas notícias geradas por essa equipe. Eles são os que todos querem derrotar e todos querem desestabilizá-los de forma a garantir que você seja capaz de derrotá-los na pista."

"Se você perder seu diretor técnico ou seu projetista em outra equipe, será um pouco menos noticiado do que se isso acontecer na equipe vencedora."

Sabe-se que o proprietário da Aston Martin, Lawrence Stroll, está interessado nos serviços de Newey depois de fazer uma oferta verbal para que ele se junte à equipe de Silverstone, masNewey tem sido muito mais fortemente ligado à Ferrari.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 e Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Alonso diz que "sempre quis trabalhar" com Newey, mas considera um privilégio estar ativo na mesma época que o designer, independentemente de uma colaboração vir a acontecer ou não.

"Eu sempre quis trabalhar com ele, uma vez na vida", disse o espanhol.

"Eu o respeito muito. Eu o considero o melhor projetista de Fórmula 1 que já existiu, uma lenda do esporte, e me sinto, de certa forma, privilegiado por pilotar ao lado dele no paddock e, obviamente, como competidor."

"Estamos muito felizes com nosso departamento técnico. Obviamente, Adrian é um dos melhores, mas ele precisa se encaixar em uma equipe, e essa é mais uma decisão de Lawrence e, em última análise, de Adrian."

"Não sabemos nem mesmo se ele quer se aposentar da Fórmula 1 e temos abordagens diferentes para o futuro, então é mais uma questão para ele."

Newey deixará a organização da Red Bull em março de 2025, depois de negociar uma saída antecipada. Até lá, ele continuará trabalhando para a operação baseada em Milton Keynes e seu hipercarro RB17, mas não estará mais ativamente envolvido em seus desenvolvimentos técnicos ou em seus futuros projetos de carros.

