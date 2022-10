Carregar reprodutor de áudio

A Federação Internacional de Automobilismo anunciou nesta sexta-feira (21) que irá revisar as regras sobre distribuição reduzida de pontos em corridas abreviadas na Fórmula 1 após a confusão no final do GP em Suzuka.

Forte chuva causou um longo atraso no GP do Japão há duas semanas, com a prova durando apenas 28 das 53 voltas planejadas devido ao limite de três horas. E mesmo com a corrida mal passando do 50% da distância, a pontuação total foi distribuída, devido à escrita do regulamento, que afirmava que pontos reduzidos seriam dados apenas em corridas que não poderia ser retomadas.

Com isso, Max Verstappen pôde garantir o bicampeonato após uma punição dada a Charles Leclerc depois da bandeirada, mas o piloto da Red Bull estava visivelmente confuso se realmente havia conquistado o título.

Como parte da revisão de eventos após Suzuka, incluindo o incidente do trator nas primeiras voltas, a FIA anunciou que também reverá as regras sobre pontos reduzidos.

"No GP do Japão, o Artigo 6.5 do Regulamento Desportivo da Fórmula 1, que cobre a duração limite da prova e distribuição de pontos foi aplicada corretamente", disse a FIA. "Porém, a escrita do regulamento será revisada para dar ainda mais clareza".

A FIA ajustou essa norma após o fiasco do GP da Bélgica do ano passado, que distribuiu metade dos pontos apesar dos carros fazerem apenas duas voltas atrás do safety car.

Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Red Bull Content Pool

Mas como a nova versão dizia que a pontuação reduzida seria aplicada apenas a provas que não poderia ser retomadas, a etapa de Suzuka acabou distribuindo pontuação completa.

"Se uma corrida é suspensa de acordo com o Artigo 57 e não pode ser retomada, os pontos para cada posição serão distribuídos de acordo com o seguinte critério", diz o regulamento, que detalha a estrutura de pontuação. Se menos de 25% da corrida for concluída, o vencedor recebe 6 pontos, 13 se ficar entre 25 e 50%, 19 para 50 a 75% e pontuação total para além de 75%.

No paddock, houve uma concordância geral de que a distribuição de pontos totais para uma corrida curta foi uma consequência não-intencional da reescrita das regras.

