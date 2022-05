Carregar reprodutor de áudio

O GP de Miami de Fórmula 1, nos Estados Unidos, acontece neste domingo e o britânico George Russell, novo piloto da Mercedes, vem em uma luta franca com o compatriota Lewis Hamilton, veterano da equipe alemã.

Após algumas derrotas em sessões de treinos livres, qualis e corridas, o heptacampeão mundial prevaleceu no classificatório deste sábado.

Enquanto Hamilton soma 28 pontos e aparece na sétima posição do campeonato, Russell tem 49 unidades e destaca no quarto lugar da temporada até o presente momento. Abaixo, você confere o comparativo entre a dupla nas sessões disputadas por enquanto.

BAHREIN:

TL1: RUSSELL P4 E HAMILTON P7

TL2: RUSSELL P4 E HAMILTON P9

TL3: RUSSELL P4 E HAMILTON P6

GRID: HAMILTON P5 E RUSSELL P9

GP: HAMILTON P3 E RUSSELL P4

JEDDAH:

TL1: HAMILTON P9 E RUSSELL P15

TL2: HAMILTON P5 E RUSSELL P6

TL3: HAMILTON P11 E RUSSELL P14

GRID: RUSSELL P6 E HAMILTON P16 (LARGOU EM P15)

GP: RUSSELL P5 E HAMILTON P10

MELBOURNE:

TL1: HAMILTON P7 E RUSSELL P11

TL2: RUSSELL P11 E HAMILTON P13

TL3: HAMILTON P8 E RUSSELL P11

GRID: HAMILTON P5 E RUSSELL P6

GP: RUSSELL P3 E HAMILTON P4

ÍMOLA:

TL1: RUSSELL P10 E HAMILTON P18

QUALI: RUSSELL P11 E HAMILTON P13

TL2: RUSSELL P1 E HAMILTON P4

SPRINT: RUSSELL P11 E HAMILTON P14

GP: RUSSELL P4 E HAMILTON P13

MIAMI:

TL1: RUSSELL P2 E HAMILTON P8

TL2: RUSSELL P1 E HAMILTON P4

TL3: HAMILTON P15 E RUSSELL P17

GRID: HAMILTON P6 E RUSSELL P12

CORRIDA:?

TOTAL

TLs: Russell 8 X 7 Hamilton

Grid: Russell 2 X 2 Hamilton

GP: Russell 3 X 1 Hamilton

