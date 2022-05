F1: Hamilton revela que não pretende remover piercing do nariz

Carregar reprodutor de áudio

A batalha de Lewis Hamilton contra a FIA sobre a proibição do uso de joias pelos pilotos dentro do carros de Fórmula 1 parece não ter acabado. Após concordar com a remoção das peças que poderia retirar manualmente, o heptacampeão revelou em Miami que não pretende retirar piercing do nariz.

Na quinta-feira, o diretor de provas Niels Wittch divulgou um documento anunciando que a verificação do não-uso de joias como anéis, brincos e colares passaria a ser parte obrigatória do escrutínio pré-corrida.

Em resposta, Hamilton apareceu na sexta-feira em Miami com vários colares, anéis e relógios, afirmando que, para ele, isso representa "um passo atrás".

Mesmo assim, ele se reuniu com a cúpula médica da FIA, que explicou as razões por trás da decisão e ele concordou em remover aquelas peças que podem ser removidas manualmente, recebendo uma isenção de duas corridas para resolver a situação de duas joias de maior dificuldade.

Porém, após a classificação deste sábado em Miami, onde garantiu a sexta posição no grid de largada para o domingo, ele voltou a falar sobre o tópico.

Inicialmente, ele foi questionado por jornalistas sobre a movimentação da FIA para banir as joias sob a alegação de segurança dos pilotos em vez de adicionar barreiras de proteção em pontos críticos da pista como a curva 14, local das batidas de Carlos Sainz e Esteban Ocon.

"Essa questão toda de segurança... quando eles me falaram sobre isso, disseram que segurança é tudo. E eu disse: 'mas onde estava isso nos últimos 16 anos?'. Eu uso joias há 16 anos. Como que a segurança não era um assunto lá?".

"Quando visitamos essas novas pistas, eles fazem um ótimo trabalho. Acho que eles fazem um ótimo trabalho nessas pistas em termos de segurança, e não tem como prever cada curva que necessita de barreira, mas no geral a segurança é boa".

Na sequência, em uma série de respostas brevíssimas, Hamilton revelou não estar satisfeito com a resolução do imbróglio das joias e que não removerá seu piercing do nariz. Questionado sobre o que acontecerá quando chegar o GP de Mônaco e o fim de sua isenção, ele disse:

"Tive uma isenção aqui. Buscarei uma isenção pelo resto do ano. Alianças são permitidas". E terminou brincando sobre o que acontecerá quando chegar Mônaco: "Usarei quatro relógios da próxima vez".

O acidente de Romain Grosjean no GP do Bahrein de 2020 é frequentemente citado como um exemplo da importância de tal regra. Mas o francês, que hoje corre na Indy, está presente no paddock de Miami, e deu uma declaração que contrasta com parte dos pontos levantados.

"Eu uso minha aliança a minha carreira toda, meu relógio", disse Grosjean em entrevista à Sky Sports F1. Ele seguiu mostrando a mão mais afetada pelo fogo, que é a que ele usa a aliança: "Eu fui protegido do fogo ali pelo anel. Eu fui protegido pela minha esposa e pelos meus filhos.

"Eu entendo parte do que está acontecendo, mas eu não gostaria de ter que tirar minha aliança".

Hamilton ainda falou sobre a performance da Mercedes ao longo do fim de semana, repleta de altos e baixos.

"Fiquei um pouco confuso com o ritmo de ontem. Não sabemos porque estávamos mais rápidos. E hoje foi uma surpresa ver no TL3 que estávamos tão atrás. Então foi uma classificação nervosa. Não demos um passo adiante de fato, mas temos que seguir trabalhando".

"Eu acabei de sair da classificação, então não estou pensando em controle de danos [na corrida]. Estou pensando em fazer o melhor que posso na corrida. No geral estou feliz com o que fiz hoje, fiz o melhor possível com o carro. É um carro bem difícil de guiar".

