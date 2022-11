Carregar reprodutor de áudio

O tetracampeão Sebastian Vettel se despediu da Fórmula 1 neste domingo, pondo um fim a uma carreira de 15 anos. Mas mesmo em clima de adeus, o alemão, que terminou em décimo no GP de Abu Dhabi, manteve a competitividade até a bandeira quadriculada, lamentando a estratégia escolhida pela Aston Martin, que lhe custou uma posição final melhor.

Mesmo com os dois pilotos pontuando, tendo Lance Stroll em oitavo, a Aston Martin não conseguiu superar a Alfa Romeo na luta pela sexta posição do Mundial de Construtores.

Após a corrida, Vettel se juntou ao top 3 para ser entrevistado por Jenson Button, campeão de 2009. O alemão, muito aplaudido pelo público, disse se sentir "vazio" após um fim de semana particularmente exaustivo do ponto de vista emocional.

"Me sinto um pouco vazio, para ser honesto, foi um grande fim de semana. Foi um aquecimento diferente para a corrida, mas assim que as luzes se apagaram, foi o mesmo modo corrida. Obviamente não tivemos a melhor estratégia, então é uma pena, porque eu acho que poderíamos ter virado no Mundial de Construtores".

"Mas, no geral, obviamente foi um grande dia e um muito obrigado a todos que me apoiaram, tantas caras sorridentes que fizeram isso muito especial. E sim, tenho certeza que vou sentir mais falta disso do que compreendo agora".

Vettel disse que os últimos dois anos, lutando no pelotão do meio com a Aston Martin, lhe deram uma perspectiva diferente, usando sua plataforma para levantar conscientização para as pautas sociais e ambientais, um legado que ele espera que seus colegas levem adiante.

Sebastian Vettel fazendo zerinhos na reta principal após o fim da corrida Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Acho que os últimos dois anos foram desapontadores do ponto de vista desportivo, mas úteis e importantes na minha vida. Muitas coisas aconteceram, coisas que eu percebi. É um privilégio estar em uma posição como essa, e isso vem com responsabilidades, então eu espero passar isso para que os outros pilotos sigam com isso adiante, mantendo o bom trabalho".

"É ótimo ver que temos o poder de inspirar com o que fazemos e falamos. Acho que há coisas bem maiores e mais importantes do que correr em círculos. Mas, claro, é isso que amamos fazer, e através disso, se pudermos transferir alguns valores importantes, isso é gigante. E acho que por isso que os últimos dois anos foram fantásticos pra mim".

"Então, obrigado pelo apoio. Obrigado pelas mensagens, as cartas, e o amor em geral. Vou sentir falta disso, mas tem sido uma felicidade enorme ao longo de minha carreira, então obrigado".

