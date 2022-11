Carregar reprodutor de áudio

Chega ao fim da temporada 2022 da Fórmula 1. O GP de Abu Dhabi entregou uma prova (bem) menos dramática que a do ano passado, mas bastante movimentada. E, no apagar das luzes, a última vitória do ano ficou com aquele que dominou o campeonato: Max Verstappen.

O piloto da Red Bull dominou a prova sem maiores problemas para vencer pela 15ª vez no ano. Já a disputa pelo vice-campeonato durou até a última volta, com Charles Leclerc terminando em segundo, logo à frente de Sergio Pérez para garantir o P2 no Mundial de Pilotos.

Já Sebastian Vettel, que se despede da Fórmula 1 neste domingo, terminou em 10º. Entre os outros pilotos que podem estar fazendo suas últimas corridas na categoria, Daniel Ricciardo foi o 9º, Mick Schumacher o 16ºe Nicholas Latifi o 18º.

Os minutos que antecederam a largada foram marcados por homenagens a Sebastian Vettel, que fez neste domingo sua 299ª e última corrida na Fórmula 1, encerrando uma carreira de mais de 15 anos marcada por quatro títulos e mais de 50 vitórias.

Para o começo da prova, tivemos uma maioria esmagadora escolhendo os pneus médios. As exceções foram Gasly, de macios, e Bottas e Magnussen, de duros.

Na largada, Verstappen mantém a ponta com Pérez em segundo, enquanto Leclerc pressionava o mexicano, mas também era pressionado por Hamilton. Sainz tentou retomar a quarta posição, mas acabou tocando no heptacampeão.

Ao final da primeira volta, Verstappen e Pérez seguiam próximos, mas já abriam uma boa distância para Leclerc, que trazia Hamilton e Sainz consigo. Norris vinha em sexto com Russell em sétimo enquanto Vettel se mantinha na nona posição.

Com o retorno de Hamilton à pista no contato com Sainz sendo notado pela direção de prova, a Mercedes o orientou a devolver a posição ao espanhol. Mas, uma volta depois, já ultrapassava a Ferrari novamente para tomar de vez a quarta colocação.

Na 10ª volta, Verstappen já abria quase 3s para Pérez, que tinha a mesma vantagem para Leclerc. Com Hamilton reclamando com a equipe sobre perda de potência, o heptacampeão caía para sexto, perdendo posições para Sainz e Russell. Já Vettel seguia em nono.

E com os ponteiros abrindo largas distâncias entre si, a grande disputa na 15ª volta era Ocon x Vettel x Alonso pela oitava posição. Mas a situação logo mudou. Com Leclerc mais rápido, o monegasco chegou à distância de abrir o DRS contra Pérez, e a Red Bull respondeu trazendo o mexicano aos boxes. Russell e Norris seguiram na mesma volta, todos indo para os duros.

Verstappen foi parar na volta 21, enquanto Leclerc era o único dos ponteiros ainda sem trocar pneus, entrando no giro seguinte. E Russell acabou punido com 5s por uma liberação insegura dos boxes em cima de Norris.

Com as paradas resolvidas, Verstappen liderava com 1s4 para Pérez, que saía dos boxes a 5s do mexicano e colado em Sainz, que optou por não atacar o companheiro de equipe. Russell era o quinto, a 2s7 do espanhol e 5s à frente de Hamilton.

No início da 30ª volta, passando da metade da prova, Verstappen liderava com 2s2 para Pérez, que via Leclerc se aproximando rapidamente, com a diferença caindo para 2s6. Sainz era o quarto, a 3s1, Russell o quinto, a 3s2 e Hamilton o sexto, a 3s3.

Pouco depois, na volta 34, Pérez abriu a segunda rodada de pits, colocando um novo jogo de duros. Já Hamilton se aproximava de Russell, com a Mercedes liberando os dois para disputarem. Mas logo a equipe trouxe Russell para os boxes, com Sainz indo também.

Uma rápida bandeira amarela na volta 38, devido a uma colisão entre Latifi e Schumacher, que terminou com danos na asa traseira para o canadense.

Chegando a 10 voltas para o fim, Pérez buscava ultrapassar Hamilton pela terceira posição na caça a Leclerc, que estava em segundo. Mas o heptacampeão tratou de devolver na mesma moeda o que o mexicano fez com ele no GP de Abu Dhabi do ano passado.

No final, deu Max Verstappen. O holandês fez uma prova controlada, liderando do início ao fim para vencer pela 15ª vez no ano. E mesmo se aproximando nas voltas finais, Charles Leclerc segurou Sergio Pérez para cruzar a linha de chegada em segundo e garantir o vice-campeonato de pilotos.

Já Sebastian Vettel cruzou a linha de chegada pela última vez em sua carreira na Fórmula 1 terminando em 10º.

Apesar do fim da temporada 2022, a Fórmula 1 segue em Abu Dhabi para os testes pós-temporada e o teste de jovens pilotos nesta semana. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria do automobilismo mundial.

