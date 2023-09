F1: Após vitória, Ferrari terá atualização importante em Suzuka

Após a vitória do espanhol Carlos Sainz no GP de Singapura de Fórmula 1 no último domingo, a Ferrari continua a desenvolver o modelo SF-23 e terá uma importante atualização no GP do Japão, disputado neste fim de semana em Suzuka. A informação é do Formu1a.uno, da Itália.

Depois de mudar o conceito do carro deste ano e ver sinais de progresso já no GP da Itália, com pole e pódio de Sainz em Monza, o time de Maranello finalmente conseguiu triunfar em Marina Bay, mas o desenvolvimento do monoposto continua, também com foco em ideias para 2024.

Em Suzuka, a novidade será o novo assoalho, que será introduzido ao SF-23 após testes no túnel de vento. O objetivo é melhorar a eficiência aerodinâmica em uma pista de alta velocidade como a do GP do Japão.

Como se sabe e conforme destacado pelo Motorsport.com acima, fora a busca por desempenho, o foco da Scuderia italiana já faz 'estudos' tendo como foco a próxima temporada, na qual a equipe vermelha tentará se 'distanciar' de Mercedes, McLaren e Aston Martin, além de chegar na Red Bull.

De todo modo, na corrida nipônica, a atualização e o pacote ferraristas terão desafios: ter competitividade na entrada das curvas, quando o carro sai de dianteira, gerenciar bem a tração para 'catapultar' o SF-23 e manter a traseira do carro sob controle nas saídas de curva.

Confira a programação do GP do Japão, 16ª etapa da F1 2023, além da agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube, com foco na análise das atividades de pista em Suzuka.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 23h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 03h Bandsports Treino Livre 3 Sexta-feira 23h30 Bandsports Classificação Sábado 03h Band / Bandsports Corrida Domingo 02h Band Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 15h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 07h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

