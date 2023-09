F1: Piastri prorroga contrato com a McLaren até 2026

Nesta quarta-feira, a McLaren anunciou a prorrogação de contrato de Oscar Piastri até o fim da temporada 2026 da Fórmula 1.

Originalmente, o australiano tinha vínculo com a McLaren até o fim de 2024, após ser 'capturado' do seu cargo de reserva na Alpine no ano passado com a promessa de um assento como titular. Depois de uma forte temporada de estreia como companheiro de Lando Norris, a equipe de Woking anunciou que o australiano permaneceria por pelo menos mais dois anos.

Falando sobre seu novo contrato, Piastri disse: "Estou muito feliz por estender minha parceria com a McLaren por muitos anos. Quero lutar na frente do grid com esta equipe e estou entusiasmado com a visão e as bases que já estão sendo estabelecidas para chegarmos lá. As boas-vindas que recebi e os relacionamentos que construí já me fazem sentir em casa."

"O compromisso consistente da equipe comigo fez com que eu me sentisse incrivelmente valorizado e o desejo de que eu fizesse parte do seu futuro a longo prazo tornou essa decisão fácil. Ser querido dessa forma e a equipe demonstrar tanta confiança em mim depois de apenas meia temporada significa muito."

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images

O chefe do esquadrão, Andrea Stella, acrescentou: "É fantástico confirmar que Oscar assinou uma extensão de vários anos com a equipe."

"Oscar é um trunfo para a McLaren e impressiona constantemente com seu desempenho, ética de trabalho e atitude, por isso foi uma decisão fácil. Ele já provou ser fundamental, por isso é brilhante ter seu voto de confiança enquanto nos esforçamos para vencer campeonatos novamente no futuro. Estou ansioso para vê-lo se desenvolver conosco à medida que continuamos essa jornada juntos."

Embora Piastri ainda não tenha conquistado um pódio em uma corrida, ele terminou em segundo lugar na sprint da Bélgica este ano. A prorrogação do contrato do australiano significa que os atuais pilotos da McLaren estão agora vinculados a um futuro próximo.

Lando Norris tem um contrato que vai até o final de 2025, embora a McLaren provavelmente enfrentará uma batalha para manter seus serviços depois disso, com uma série de grandes equipes - incluindo Ferrari, Red Bull e Aston Martin - todas interessadas no britânico.

