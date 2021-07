F1: Assista ao lançamento do carro de 2022 AO VIVO

A nova era da Fórmula 1 está chegando. Nesta quinta-feira (15) a categoria apresenta oficialmente o carro que será utilizado a partir de 2022 em um evento que abre o final de semana do GP da Grã-Bretanha em Silverstone.

O novo modelo, que já teve fotos vazadas no mês passado (veja no fim da nota vídeo com análise de Rico Penteado sobre o novo carro), promete um design mais simplificado que o atual, visando melhorar a qualidade das corridas, permitindo que os pilotos possam andar mais próximos uns dos outros, melhorando as chances de ultrapassagens.

Neste momento, as equipes já trabalham com tudo no desenvolvimento do novo carro, mas essa é a primeira vez em que veremos um modelo de tamanho real, após versões reduzidas ao longo dos anos anteriores.

Mesmo com o regulamento mais simples, é possível que os carros das equipes sejam levemente diferentes, já que todas buscarão buracos no regulamento em busca de um design que permita tirar o máximo de performance possível.

