Nesta quinta-feira (15), conhecemos oficialmente como será o novo carro da Fórmula 1 para 2022, como parte da revolução no regulamento técnico da categoria. Esse design sob medida foi revelado em Silverstone, antes do GP da Grã-Bretanha.

Enquanto as equipes já estão trabalhando duro nos carros de 2022, a F1 organizou a sua própria interpretação de como o novo modelo deve parecer com as novas regras.

As características mais marcantes são o bico achatado, as coberturas aerodinâmicas para as rodas, a asa dianteira grande com placas de extremidade integradas e um conceito único para a asa traseira (veja no fim da nota vídeo com análise de Rico Penteado sobre o novo carro).

O objetivo com o novo carro é tornar as corridas melhores, com foco em aumentar a possibilidade de ultrapassagens. O modelo traz um assoalho com design para trazer de volta o efeito solo e asas bem mais simples para garantir que a maior parte do downforce venha de áreas do carro que não são afetadas por um rival que venha próximo.

Veja as primeiras imagens do carro de 2022 da Fórmula 1:

2022 F1 car 1 / 18 Foto de: Liberty Media 2022 F1 Car-5 2 / 18 2022 F1 Car-5 3 / 18 2022 F1 Car-5 4 / 18 20021 F1 car 5 / 18 Foto de: Formula 1 20021 F1 car 6 / 18 Foto de: Formula 1 20021 F1 car 7 / 18 Foto de: Formula 1 20021 F1 car 8 / 18 Foto de: Formula 1 20021 F1 car 9 / 18 Foto de: Formula 1 Drivers group photo with the 2022 F1 car 10 / 18 Foto de: Liberty Media Drivers group photo with the 2022 F1 car 11 / 18 Foto de: Liberty Media 2022 F1 car 12 / 18 Foto de: Formula 1 2022 F1 car 13 / 18 Foto de: Formula 1 2022 F1 car 14 / 18 Foto de: Formula 1 2022 F1 car 15 / 18 Foto de: Formula 1 2022 F1 car 16 / 18 Foto de: Formula 1 2022 F1 car 17 / 18 Foto de: Formula 1 2022 F1 car 18 / 18 Foto de: Formula 1

A transmissão feita pela F1 contou com a participação do CEO da categoria, Stefano Domenicali, o presidente da FIA Jean Todt, pilotos do grid atual, além de materiais que relembraram a evolução dos designs dos carros ao longo dos mais de 70 anos.

O diretor de assuntos de monopostos da FIA, Nikolas Tombazis, disse que quando o conceito do carro foi revelado pela primeira vez, o efeito solo foi visto como o caminho certo a ser tomado.

"Queremos garantir que seja possível para os carros disputarem entre si, seguindo uns aos outros, criando batalhas mais emocionantes", disse. "Queremos pneus que permitam que os pilotos possam disputar sem degradação que dê um intervalo para a pessoa atacar".

"Eles são mais simples que os carros atuais porque vários pequenos componentes foram removidos, especialmente na frente dos sidepods, as asas estão mais simples. Há um difusor abaixo do carro, um tipo venturi. Há túneis abaixo dos sidepods que vão da frente até atrás".

O design revelado em Silverstone é incrivelmente similar ao modelo de túnel de vento que a F1 revelou ainda em 2019, quando o novo regulamento foi anunciado.

Mas é provável que os carros de 2022 sejam diferentes no momento de seus lançamentos no próximo ano, com as equipes buscando explorar o regulamento e obter um design que lhes permita otimizar a performance.

Originalmente, o plano da F1 era de introduzir o carro já nesta temporada, de 2021, mas sua chegada foi adiada em um ano devido ao impacto da pandemia, que levou à introdução de medidas de cortes de gastos, como a introdução do teto orçamentário.

Rico Penteado analisa primeiras imagens do carro de 2022 da Fórmula 1

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #118: Quais 'passagens de bastão' mais emblemáticas da F1?

Your browser does not support the audio element.

.