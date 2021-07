Na véspera do início das ações para o GP da Grã-Bretanha, a McLaren confirmou que o CEO de seu ramo de automobilismo, Zak Brown, e outros dois funcionários da equipe de Fórmula 1 testaram positivo para Covid-19.

Os três estão isolados de acordo com as normas do governo britânico. Em um comunicado, a McLaren disse que os casos não estão conectados, e que a notícia não afeta as operações para o fim de semana em Silverstone.

Brown publicou no Twitter nesta quinta que acompanhará o GP da Grã-Bretanha de sua casa.

"Nos testes pré-evento de nossa equipe para o GP da Grã-Bretanha, testei positivo para Covid-19", escreveu. "Notifiquei todos meus contatos próximos e me isolo de acordo com as normas do governo. Ainda estarei conectado e apoiando a equipe de modo seguro em casa".

Brown passou a última semana no Festival da Velocidade de Goodwood, e participou de uma première de um filme em Londres na quarta. Em Silverstone, ele guiaria a Lotus 79 usada por Mario Andretti em 1978 como forma de celebrar o 70º aniversário do GP da Grã-Bretanha.

Desde o reinício das corridas em julho do ano passado, a F1 vem operando um procedimento rígido de testes contra a Covid-19 com todos os envolvidos nos eventos e, até aqui, tem sido bem sucedida, evitando qualquer foco de surto.

Porém, com as taxas de infecção no Reino Unido mais altas que no resto da Europa, o GP da Grã-Bretanha deste fim de semana já seria de qualquer jeito uma ameaça maior para problemas.

O GP faz parte do Programa de Pesquisa sobre Eventos do governo britânico, e ocorrerá com casa cheia.

O chefe de Silverstone, Stuart Pringle, disse que a ideia para a corrida deste fim de semana é que pareça algo pré-Covid, como forma de compreender melhor os riscos de transmissão em grandes eventos esportivos.

"Temos a autorização legal de realizar um evento normal. Porque esse é o propósito da pesquisa. Ver o que acontece, aprender as lições".

"O que o governo está buscando é ter algo em mãos para usar mais tarde no ano, particularmente no inverno, quando é possível esperar um ressurgimento do vírus, de forma a manter os eventos esportivos".

