A Aston Martin confirmou que Sebastian Vettel foi pauta como possível substituto de Lance Stroll caso o canadense não pudesse estrear no GP do Bahrein, etapa de abertura da temporada 2023 da Fórmula 1, por conta do acidente de bicicleta.

Conforme antecipado pelo Motorsport.com, na época, a Aston Martin estava considerando chamar o tetracampeão mundial para sentar no cockpit do canadense, que havia perdido a pré-temporada. Vettel era uma das opções ao lado dos dois pilotos reservas da equipe, o brasileiro Felipe Drugovich - favorito na ocasião - e Stoffel Vandoorne.

Em entrevista ao podcast F1 Nation, Mike Krack confirmou o discurso: “Eu estava realmente tentado, 100%. Mas no final não o fizemos porque temos muito respeito pelo Sebastian [Vettel] e, com a decisão que ele tomou no ano passado, não acho que seria apropriado pedir para ele fazer isso. Queríamos respeitar sua situação atual e não o colocar em uma situação difícil”.

Krack também confirmou que o alemão continua em contato com a equipe e os parabenizou pelos dois pódios neste ano. "Estamos em contato constante e Sebastian agiu como Sebastian: ele nos parabenizou como um cavalheiro após o pódio no Bahrein."

“E dissemos a ele que é em parte mérito dele, já que ele fez tanto por nós nas duas últimas temporadas. Ele nos levou adiante em muitas áreas, então ele tem um papel significativo onde estamos agora. No entanto, ele aceitou a ideia de sua aposentadoria."

