A Aston Martin anunciou na manhã desta terça-feira uma parceria plurianual com a empresa brasileira XP Investimentos como parceiro oficial de serviços globais da equipe. O anuncio aconteceu três dias antes da realização do GP de São Paulo de Fórmula 1, penúltima etapa do calendário.

A logo da XP aparecerá, a partir de agora, nas placas finais do chassi superior do carro e na asa traseira. No próximo ano, a marca aparecerá também no macacão de Lance Stroll, Fernando Alonso e nos pilotos de teste. Sobre a parceria, o CEO do Banco XP, José Berenguer, destacou a oportunidade de investir e apoiar o automobilismo nacional.

"Estamos muito satisfeitos em fazer parceria com a Aston Martin. Reconhecemos plenamente a ambição da AMF1 de se tornar uma das equipes dominantes no grid da Fórmula 1 e sentimos que esta é uma oportunidade única de reunir a XP e outros parceiros brasileiros para investir no futuro do automobilismo brasileiro."

O discurso foi endossado pelo diretor administrativo da equipe, Jefferson Slack, que enfatizou a presença do campeão da Fórmula 2, Felipe Drugovich no time como parte desse processo de 'restauração' do Brasil como uma grande potência na Fórmula 1.

“Estamos muito satisfeitos em receber a XP na equipe AMF1. Eles são uma das empresas de investimento mais reverenciadas e respeitadas da América Latina, com presença em vários continentes, e estamos muito felizes por terem escolhido nossa parceria."

“Juntos, acreditamos que o futuro do automobilismo brasileiro é brilhante: já contratamos Felipe Drugovich como um de nossos pilotos de desenvolvimento para 2023 e temos grandes planos para ele. Também estamos ansiosos para apoiar o incrível objetivo da XP de ajudar a restaurar a posição legítima do Brasil no firmamento da F1 com seu programa de suporte abrangente para jovens pilotos. É uma maneira incrível e imponente de iniciar essa parceria."

