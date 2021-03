A Aston Martin não estará presente na temporada 2021 da Fórmula 1 apenas com Sebastian Vettel e Lance Stroll. A marca britânica também terá nas pistas um safety car e um carro médico, em um acordo com a Mercedes para que ambas as montadoras dividam o calendário. E as primeiras imagens dos novos modelos, que também trazem o verde britânico de corridas, foram divulgadas.

A Mercedes é a fornecedora oficial dos carros médico e de segurança desde 1996, mas agora passará a dividir a função com a Aston, que volta à F1 pela primeira vez após mais de seis décadas.

A montadora britânica escolheu o Vantage como modelo oficial do carro de segurança. O carro é capaz de entregar até 528 cavalos de potência, tendo um motor V8 turbo capaz de acelerar bem acima dos 200 km/h do safety car.

Já o carro médico será um DBX, com 542 cavalos de potência. Claro, a FIA não tem interesse em ver os modelos muitas vezes na pista ao longo do ano mas, se for necessário, podemos ter certeza de que serão capazes de chegar a um possível acidente em instantes.

Os novos modelos também passarão por testes durante a pré-temporada no Bahrein, que acontece entre 12 e 14 de março. A nova função é também uma novidade para a Aston Martin, que nunca havia desempenhado esse papel antes na categoria. Ao longo da temporada, veremos tanto os carros da Aston Martin quanto os da Mercedes nas pistas, mas a F1 ainda não divulgou como será a divisão para 2021.

