F1: Stroll admite que "subestimou" impacto da Covid-19 sobre si

Lance Stroll foi um dos três pilotos da Fórmula 1 que pegou a Covid-19 durante a temporada de 2020. Ele não correu o GP de Eifel em Nurburgring devido a doença, sendo substituído por Nico Hulkenberg.

O canadense revelou mais tarde que tinha testado positivo para Covid-19, mas após um teste negativo, ele foi capaz de retornar ao cockpit em Portugal.

"A Covid me tirou do GP na Alemanha e provavelmente me afetou bastante nos dois GPs seguintes", disse Stroll no lançamento do Aston Martin AMR21.

"Eu estava simplesmente sem energia, fisicamente, e não no melhor lugar mentalmente. Acho que subestimei o quanto o vírus custaria para mim, e eu sofri fisicamente nessas corridas."

Stroll então recuperou a forma na Turquia ao conquistar a primeira pole na chuva, mas lamentou o fato de que sua queda no meio da temporada custou a ele e à sua equipe muitos pontos no campeonato.

A Racing Point acabou cedendo o terceiro lugar no campeonato de construtores para a McLaren.

"Depois dessa fase difícil, voltei à forma na Turquia", acrescentou. "Mas perdemos muitos pontos no campeonato, definitivamente há muito que aprender com essa experiência.”

“Pelo lado positivo, terminamos a temporada muito mais fortes, mas acho que a competição estava muito mais forte no final do ano.”

"Não era a mesma coisa que no início da temporada, onde estávamos frequentemente cruzando quarto e quinto com os dois carros, às vezes até melhor do que isso.”

"O jogo mudou, na competição entre as equipes, e acho que vai ser um meio de grid muito competitivo mais uma vez. Temos que nos concentrar e fazer o trabalho."

Junto com Stroll, Sergio Pérez e Lewis Hamilton também foram forçados a ficar de fora das corridas em 2020 após um teste de Covid-19 positivo. Lando Norris, Charles Leclerc e Pierre Gasly também tiveram resultados positivos durante o período de férias.

